Bondscoach Stefan Kuntz hoopt zich met Turkije nog direct voor het WK te plaatsen, maar benadrukt dat zijn ploeg nog niets op zak heeft. De Turken moeten dinsdag winnen in Montenegro en zijn voor een direct WK-ticket vervolgens afhankelijk van de uitslag bij Nederland-Noorwegen.

"We hebben absoluut nog niets bereikt", zei Kuntz maandag op de persconferentie in het Gradski-stadion in Montenegro, waar het Nederlands elftal zich zaterdag verzuimde te plaatsen voor het WK.

"Ik wil de spelers en trainer van Montenegro feliciteren voor hun prestatie tegen Nederland. Ze hebben het heel goed gedaan", complimenteerde Kuntz de Montenegrijnse ploeg, die in de slotfase een 0-2-achterstand goedmaakte tegen Oranje (2-2).

Door het puntenverlies van Oranje in Montenegro en het gelijkspel van Noorwegen tegen Letland heeft Turkije weer volop kans op plaatsing voor het WK. Bij een zege op Montenegro is de tweede plaats en daarmee in ieder geval een ticket voor de play-offs binnen.

Mocht Nederland verliezen van Noorwegen, dan gaat Turkije zelfs alsnog direct naar het WK, tenzij Noorwegen het verschil in doelsaldo goedmaakt met een ruime zege in De Kuip.

Ondanks de veranderde verhoudingen in de kwalificatiegroep wil Kuntz nog niet vooruit lopen op eventueel WK-ticket. "We moesten twee keer winnen toen we aan deze interlandperiode begonnen. Daar is niets aan veranderd. We hebben nog niets gepresteerd."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Turkije boekte zaterdag een 6-0-zege op Gibraltar. Foto: EPA

'Turkije verdient het om op het WK te staan'

Naast Kuntz gelooft ook verdediger Çaglar Söyüncü in de WK-kansen van Turkije. "We komen uit een heel moeilijke positie, maar hebben dinsdag de kans om ons zelfs direct te plaatsen. Eerst moeten we winnen en daarna kunnen we naar de andere resultaten kijken."

Turkije plaatste zich sinds de historische derde plaats op het WK van 2002 niet meer voor het mondiale eindtoernooi.

"We praten onderling veel over het feit dat we zo lang niet meer voor ons land uit konden komen op een WK. We zijn een land dat het verdient om daar te staan en weten wat er van ons wordt verwacht. We hebben er veel vertrouwen in."

Het duel tussen Montenegro en Turkije begint dinsdag om 20.45 uur. Tegelijkertijd neemt het Nederlands elftal het in De Kuip op tegen Noorwegen.