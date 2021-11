De Noorse bondscoach Stale Solbakken denkt niet dat de blessure van Louis van Gaal van invloed gaat zijn op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tussen Nederland en Noorwegen. Van Gaal viel zondagavond op zijn heup en zit sindsdien in een rolstoel.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Ik denk dat Nederlanders zich meer zorgen zouden hebben gemaakt als Frenkie de Jong in een rolstoel zou hebben gezeten dan Van Gaal", zei Solbakken maandag met een brede grijns op zijn persconferentie in De Kuip. "Natuurlijk wens ik hem het allerbeste."

"Hij heeft een fantastische carrière achter de rug en is een rolmodel voor veel trainers. Hij wordt zeer gerespecteerd in Noorwegen. Hij is een van de grootste trainers die er ooit is geweest. Op sommige momenten waren zijn teams bijna onverslaanbaar."

Noorwegen moet dinsdag winnen van het Nederlands elftal om minstens de play-offs om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar te halen, tenzij Turkije verliest bij Montenegro. Dan heeft Noorwegen aan een gelijkspel genoeg voor de tweede plaats.

De Noren leken zaterdag na het doelpuntloze gelijkspel tegen Letland uitgeschakeld in de race om groepswinst, die directe plaatsing voor het WK oplevert. Door de remise van Oranje in Montenegro is de wedstrijd dinsdag in de lege Kuip alsnog cruciaal.

"Dit wordt een wedstrijd waarin van alles kan gebeuren", denkt Solbakken. "We moeten op ons best zijn en onszelf onder druk zetten, terwijl Nederland een beetje onder zijn kunnen moet spelen. En dat kan zomaar gebeuren."

48 Van Gaal over eigen blessure: 'Ik kan alles doen'

Ødegaard: 'Gelijkspel Oranje gaf een boost'

Martin Ødegaard, voormalig speler van Vitesse en sc Heerenveen en aanvoerder van Noorwegen, zag tijdens een potje kaarten dat Nederland gelijkspeelde tegen Montenegro. "Het was kort na de wedstrijd en de stemming was nogal slecht. Het gaf een boost toen we de boodschap kregen dat het 2-2 was geworden. We hebben de play-offs in elk geval in eigen hand."

"Maar het is duidelijk dat het een zware wedstrijd wordt", vervolgde Ødegaard, die met Noorwegen in september met 1-1 gelijkspeelde tegen Oranje. "We spelen tegen een goed team met veel goede spelers. We moeten proberen het net zo compact te houden als de vorige keer en verdedigend sterk zijn."

Ødegaard vindt niet dat Noorwegen als underdog niets te verliezen heeft tegen Oranje. "Er is altijd iets te verliezen als het om een ​​WK-ticket gaat", aldus de aanvallende middenvelder van Arsenal.

Nederland-Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn er geen fans welkom in het Rotterdamse stadion.