Voormalig Frans international Éric Abidal wordt binnenkort gehoord door de Franse politie vanwege mogelijke betrokkenheid bij de aanval op PSG-speelster Kheira Hamraoui. Aanvankelijk werd haar teamgenote Aminata Diallo verdacht van het beramen van een aanval op Hamraoui, maar volgens Le Monde zou Abidal wraak hebben genomen na een relatiebreuk met Hamraoui.

De aanklager van het openbaar minister van Versailles bevestigt tegen de Franse krant dat Abidal "spoedig" wordt gehoord door de politie. Een verhoor van zijn vrouw Hayet Abidal is "niet uitgesloten", aldus het Franse openbaar ministerie.

Hamraoui werd in de nacht van 4 op 5 november in het centrum van Parijs door twee gemaskerde mannen uit een auto gesleept en met een ijzeren staaf op haar handen en benen geslagen. De middenvelder van PSG was met Diallo en een andere teamgenote na een teametentje op weg naar huis. Ze moest in het ziekenhuis verschillende hechtingen laten zetten.

Diallo werd vervolgens aangehouden omdat ze volgens L'Équipe de opdracht zou hebben gegeven om Hamraoui te laten toetakelen. De twee zijn concurrenten van elkaar sinds Hamraoui afgelopen zomer de overstap maakte van FC Barcelona naar Parijs. Diallo, die de auto bestuurde, ontkende echter betrokkenheid en kwam afgelopen donderdag na een verhoor van 36 uur op vrije voeten.

Volgens Le Monde hebben onderzoekers inmiddels vastgesteld dat de mobiele telefoon van Hamraoui op naam staat van Abidal. De twee hebben naar verluidt in het verleden een relatie met elkaar gehad. Ten tijde van de aanval zouden de twee mannen Hamraoui ook hebben verweten "te slapen met getrouwde mannen". Daags na de aanval zou Hamraoui ook hebben gebeld naar Abidal.

Abidal, die 67 interlands speelde voor Frankrijk en in 2006 met zijn land de WK-finale verloor van Italië, was van 2018 tot 2020 technisch directeur bij FC Barcelona, de club waar hij als speler grote successen vierde. Op dat moment stond Hamraoui onder contract bij de vrouwenploeg van de Spaanse grootmacht.