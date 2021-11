Jong Oranje heeft maandag zoals verwacht geen problemen gehad met Jong Gibraltar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won in de EK-kwalificatie met 0-7 van de zwakste ploeg uit de poule.

Crysencio Summerville stond in het Victoria Stadium voor het eerst aan de aftrap bij Jong Oranje. De twintigjarige buitenspeler van Leeds United bekroonde zijn basisdebuut door in de zestiende minuut de openingstreffer te maken. Hij rondde een voorzet van Joshua Zirkzee af voor zijn eerste interlandgoal.

Vier minuten later was het al 0-2 in een wedstrijd die niet live op televisie werd uitgezonden. Rechtsback Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) tikte raak uit een rebound en tekende eveneens voor zijn eerste treffer in het shirt van Jong Oranje.

In de tweede helft begon Jong Oranje al snel te werken aan een grote uitslag. In de 56e minuut stond het 0-5 door doelpunten van Brian Brobbey en Zirkzee (2). Hoever was de aangever bij beide doelpunten van de aanvoerder.

Invallers Jurgen Ekkelenkamp en Daishawn Redan zorgden ervoor dat Jong Oranje voor de derde keer in iets meer dan een jaar uitkwam op zeven treffers. De Nederlandse beloften wonnen in de vorige EK-kwalificatiereeks twee keer met 0-7. Dat deden ze op bezoek bij Jong Cyprus en bij Jong Belarus.

Stand in groep E 1. Jong Oranje: 5-13 (+17)

2. Jong Zwitserland: 5-13 (+12)

3. Jong Moldavië: 6-7 (-6)

4. Jong Wales: 5-7 (+5)

5. Jong Bulgarije: 5-6 (0)

6. Jong Gibraltar: 6-0 (-28)

Jong Oranje achterhaalt Jong Zwitserland

Jong Oranje is in ieder geval één dag op doelsaldo koploper in groep E van de EK-kwalificatie. De ploeg van Van de Looi heeft dertien punten uit vijf wedstrijden, net als Jong Zwitserland. De grote concurrent van Jong Oranje gaat dinsdag op bezoek bij Jong Wales.

Alleen de poulewinnaars en de beste nummer twee van de negen poules plaatsten zich rechtstreeks voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië. De overige acht nummers twee spelen play-offs om de laatste vier tickets.

Jong Oranje vervolgt de EK-kwalificatiecampagne op 25 maart met een uitwedstrijd tegen Jong Bulgarije. Van die ploeg won het elftal van Van de Looi afgelopen vrijdag in Almere met 3-1.