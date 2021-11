Louis van Gaal heeft gekozen voor een "zachte evaluatie" van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2), waarin Oranje een 0-2-voorsprong uit handen gaf. Volgens de bondscoach was dat de beste manier om de spelers zo snel mogelijk positief en gefocust te krijgen voor de cruciale interland dinsdag in De Kuip tegen Noorwegen.

"Ik vind dat we de hele wedstrijd tegen Montenegro slecht hebben gespeeld, maar ik heb alleen de laatste tien minuten getoond. Dat zorgde al voor een shock", vertelde Van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Het was een zachte evaluatie. De hele wedstrijd was te veel."

Oranje incasseerde in die tien minuten in Podgorica twee doelpunten en miste zo de eerste kans op een WK-ticket. Volgens Van Gaal liep het fout omdat zijn ploeg niet compact speelde. "Tegen de Noren moet het wel compact, daar moet iedereen zich van bewust zijn."

Van Gaal denkt dat de evaluatie geslaagd is en ziet dat de spelers met een positief gevoel toewerken naar de kraker tegen Noorwegen. Anders dan gebruikelijk was de bespreking zondag al vóór de training. "Daardoor konden de spelers hun hoofd tijdens de training leegmaken. En op basis van de training van vandaag mag ik zeggen dat dat gelukt is. Er hangt weer een ongelooflijk goede sfeer."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

'We gaan niet op gelijkspel spelen'

Oranje heeft tegen Noorwegen genoeg aan een punt om als eerste te eindigen in groep G en daarmee een WK-ticket te veroveren. "Maar we gaan niet op een gelijkspel spelen", kondigde Van Gaal aan. "We gaan voor de winst."

Noorwegen heeft aan een gelijkspel niet genoeg om te stijgen van de derde naar de tweede plaats, tenzij Turkije verliest op bezoek bij Montenegro. De tweede plaats geeft recht op een ticket voor de play-offs.

Voor de Noren is het een bonus dat de eerste plek zelfs nog mogelijk is, nadat ze zaterdag tegen Letland bleven steken op 0-0.

"Noorwegen mag heel blij zijn dat ze nog meedoen", zei Van Gaal. "We hebben ze een cadeautje gegeven door niet van Montenegro te winnen. Wij moeten in korte tijd een enorme teleurstelling verwerken, zij niet."

'Noorwegen moet andere oplossing vinden'

Domper voor Noorwegen is dat sterspeler Erling Haaland niet mee kan doen door een blessure. In september was de grote spits in het thuisduel met Oranje (1-1) nog veruit de gevaarlijkste speler van zijn ploeg, wat hij uitdrukte in een doelpunt.

Nu Haaland er niet bij is kan Oranje volgens Van Gaal anders gaan spelen. "Haaland heeft de kwaliteit om achter de verdediging op te duiken. In Oslo was dat de enige manier waarop ze kansen kregen tegen ons. Nu zal Noorwegen proberen tot een andere oplossing te komen, maar de specifieke kwaliteit van Haaland ontbreekt. Daardoor kunnen we verder van het doel spelen en dan moet het goed komen. Wij hebben meer kwaliteit dan Noorwegen."

Nederland tegen Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Ook bij Montenegro-Turkije is de aftrap om 20.45 uur. Als Oranje verliest van Noorwegen en Turkije wint van Montenegro, dan eindigt de ploeg van Van Gaal als derde in de groep en ontbreekt Oranje volgend jaar op het WK in Qatar.