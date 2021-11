Interim-voorzitter Rainer Koch van de Duitse voetbalbond vindt dat bondscoach Hansi Flick en technisch directeur Oliver Bierhoff de internationals van 'Die Mannschaft' moeten overtuigen zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

"Het is de taak van de bondscoach en de directeur om de spelers rechtstreeks aan te spreken. Ik ben niet in de positie om van tafel naar tafel te gaan, al maak ik deel uit van de delegatie van het nationale team", zegt Koch maandag in Duitse media.

"We zijn het er allemaal over eens dat we mensen moeten overhalen om zich te laten vaccineren. Daar is geen onenigheid over."

Afgelopen week testte Niklas Süle bij aankomst in het spelershotel positief op het coronavirus. Vier teamgenoten, onder wie Joshua Kimmich, moesten uit voorzorg in quarantaine omdat ze nauw contact hadden gehad met de verdediger van Bayern München.

Kimmich vertelde enkele weken geleden dat hij zich bewust nog niet heeft laten vaccineren. Het leverde de middenvelder van Bayern München veel kritiek op uit eigen land. Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken riep hem eind oktober al op zich alsnog te laten vaccineren.

Duitsland heeft zich geplaatst voor het WK in Qatar, dat volgend jaar van 21 november tot 18 december wordt gehouden.