Virgil van Dijk benadrukt dat de blessure van Louis van Gaal geen invloed heeft op de voorbereiding op het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen van dinsdagavond. De bondscoach brak zondag bij een val van zijn fiets een botje in zijn heup.

"Het was zeker even schrikken. Maar dit betekent eigenlijk vrij weinig voor onze voorbereiding. We zijn overgegaan tot de orde van de dag", zei aanvoerder Van Dijk maandag op een persconferentie in Zeist over de val van Van Gaal.

"Hij heeft vanmorgen gewoon een belangrijke meeting gegeven met Danny Blind. En op het veld hebben jullie kunnen zien dat hij ons nog steeds leidt. Het is heel ongelukkig en jammer, maar gelukkig is het fysiek en niet mentaal. Hij is er nog steeds op gebrand om ons naar het WK te leiden."

De zeventigjarige Van Gaal verscheen maandag in een door assistent-trainer Henk Fraser bestuurde buggy op de laatste training voor het duel met Noorwegen. De Amsterdammer coachte wel vanuit het voertuig, maar liet de veldtraining over aan assistent-trainer Blind.

35 Louis van Gaal leidt training Oranje vanuit golfkarretje

'De ondergrens in Montenegro was heel laag'

Van Gaal zit dinsdagavond wel gewoon in de dug-out in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het Nederlands elftal leek zich zaterdag al voor het WK van volgend jaar in Qatar te plaatsen, maar in de laatste tien minuten werd een 0-2-voorsprong uit handen gegeven (2-2).

"Het was heel zwaar voor ons allemaal, vooral de manier waarop het ging. Ongeloof overheerste", blikte Van Dijk terug op de zeperd in Montenegro. "Een slechte wedstrijd kan weleens gebeuren, maar de ondergrens was heel laag. Vooral met zo'n kans om het WK te halen, mag dat niet gebeuren."

"We wisten ook direct dat we met z'n allen de knop om moesten zetten. We hebben er zondag met elkaar over gesproken en er een streep onder gezet. We hebben er nu heel veel zin in om onszelf te revancheren."

Een punt tegen Noorwegen is voldoende voor het Nederlands elftal om het WK-ticket alsnog veilig te stellen. Bij een nederlaag eindigt Oranje als derde in de groep, mits Turkije bij Montenegro wint, en worden zelfs de play-offs niet gehaald. Nederland-Noorwegen begint om 20.45 uur in De Kuip.