Sisca Folkertsma heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De zestienvoudig international van Oranje raakte vorige week geblesseerd bij een training van haar Franse club Girondins de Bordeaux.

De 24-jarige Folkertsma wordt in Nederland geopereerd en staat dan voor een lang revalidatietraject, meldt Bordeaux maandag op zijn site.

De Friezin, van origine een middenvelder, was onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons als rechtsback een vaste waarde geworden in de nationale ploeg.

In de aanloop naar het WK van 2019 liep Folkertsma ook al een zware knieblessure op. Zonder haar bereikten de Oranjevrouwen in Frankrijk de finale, waarin de Amerikaanse voetbalsters te sterk bleken (0-2). Folkertsma maakte wel deel uit van de selectie bij het gewonnen EK van 2017 in eigen land, al kwam ze het hele toernooi niet in actie.

Komende zomer staat voor Oranje het EK in Engeland op het programma. Dat toernooi begint op 6 juli 2022.

Folkertsma verruilde FC Twente afgelopen zomer voor Bordeaux. Ze speelde eerder voor sc Heerenveen, PSV en Ajax.