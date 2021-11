PSV en Feyenoord willen dat de competitiewedstrijden van de komende weken worden uitgesteld nu publiek voorlopig niet welkom is in de voetbalstadions.

De nummers twee en drie van de Eredivisie hebben die voorkeur uitgesproken bij de KNVB. "Wij willen dat de KNVB onderzoekt om de wedstrijden te verplaatsen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

Feyenoord kwam na beraadslaging in het weekeinde tot dezelfde mening. "We zijn er uiteraard hartstikke voor dat heel goed wordt uitgezocht in hoeverre verplaatsing mogelijk is", zegt een woordvoerder van de Rotterdammers. "Voetbal speel je om de supporters te vermaken en daarmee hebben we een maatschappelijke rol. Het betaald voetbal heeft al bewezen dat het op een veilige manier iets leuks kan bieden in weinig opbeurende tijden."

"Daarnaast is het van sportief belang dat de wedstrijden met publiek worden afgewerkt. Voor alle clubs en zeker voor Feyenoord geldt dat het publiek een twaalfde man is. Tot slot zijn er financiële en economische belangen. Een wedstrijd zonder publiek betekent bij ons al snel 9 ton aan omzetverlies. Het gaat knetterhard op deze manier."

Ten Hag wil liever doorspelen

Het demissionaire kabinet besloot vrijdag om voor zeker drie weken geen publiek toe te staan bij sportwedstrijden, zowel bij de profs als amateurs. Het is een van de maatregelen om het snel stijgende aantal coronagevallen terug te dringen.

De KNVB besloot daarop bij de clubs te peilen of ze willen doorvoetballen of liever de wedstrijden verplaatsen, zodat er op een later moment mogelijk wel toeschouwers bij kunnen zijn. Heel wat clubs hebben al aangegeven een voorkeur te hebben voor het tijdelijk stilleggen van de competitie.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei zondag juist liever te willen doorgaan, omdat het anders ten koste zou gaan van het ritme van de spelers. "Natuurlijk wil je altijd met publiek spelen", aldus Ten Hag. "Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen."

De KNVB laat via een woordvoerder weten alle benodigde meningen en informatie te verzamelen. Ook tv-zender ESPN en de lokale autoriteiten worden daarbij betrokken. "Pas als we alle informatie hebben, weten we wat de opties zijn. Dat is een hele puzzel die moet worden gelegd."

Op korte termijn moet duidelijk worden of uitstellen van competitieduels haalbaar is. De Europese wedstrijden van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse gaan sowieso door.

