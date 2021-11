Louis van Gaal volgt maandag de laatste training voor het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen vanuit een golfkarretje. De bondscoach van het Nederlands elftal zit in een rolstoel vanwege een heupblessure.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is Van Gaal zondagavond uitgegleden toen hij zijn fiets neerzette bij het spelershotel.

"Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen", aldus de woordvoerder.

Assistent-trainer Henk Fraser reed Van Gaal in een golfkar naar het trainingsveld, waar de spelers onder leiding van de andere assistent Danny Blind al waren begonnen aan de warming-up.

Van Gaal geeft volgens de planning maandag om 13.30 uur nog een persconferentie in Zeist.

Oranje moet dinsdag in een lege Kuip gelijkspelen of winnen van Noorwegen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Het duel begint om 20.45 uur.

