Louis van Gaal volgde maandag de laatste training voor het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen vanuit een golfkarretje. De bondscoach van het Nederlands elftal zit in een rolstoel vanwege een heupblessure.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is Van Gaal zondagavond uitgegleden toen hij zijn fiets neerzette bij het spelershotel. "Louis kan niet lopen en zit in een rolstoel. Hij wil er alles aan doen om de wedstrijd van dinsdag te halen", aldus de woordvoerder.

Over de diagnose wilde hij niets zeggen. Van Gaal geeft daar later op maandag een toelichting over op de persconferentie. Hij zit dan niet zoals gebruikelijk achter de tafel op het complex van de KNVB, maar praat met de pers vanuit het nabijgelegen spelershotel via een videoverbinding.

Aan het einde van de ochtend reed assistent-trainer Henk Fraser Van Gaal in een golfkar naar het trainingsveld, waar de spelers onder leiding van de andere assistent Danny Blind al waren begonnen aan de warming-up. Fraser zorgde ervoor dat Van Gaal de verrichtingen van de internationals van dichtbij kon volgen.

Van Gaal kreeg negen jaar geleden een nieuwe heup

Van Gaal kreeg in 2012 een nieuwe heup. Vijf jaar eerder belandde hij als trainer van AZ al eens in een rolstoel met een gebroken enkel en kuitbeen. Het ging mis toen Van Gaal op de jaarlijkse reünie van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (ALO) een demonstratie polsstokhoogspringen gaf.

Vlak na zijn operatie volgde Van Gaal een thuiswedstrijd van AZ vanuit een skybox in het stadion. Enkele dagen later zat hij in Eindhoven bij de uitwedstrijd tegen PSV in een rolstoel langs de lijn. PSV had in de dug-out twee stoelen weggehaald, zodat Van Gaal daar met zijn rolstoel kon staan.

Het Nederlands elftal sluit de WK-kwalificatiereeks af in een lege Kuip tegen Noorwegen. De ploeg van Van Gaal verdedigt een voorsprong van twee punten op de Noren en op Turkije. Bij een zege is Oranje zeker van kwalificatie; bij een gelijkspel zeer waarschijnlijk ook, omdat het doelsaldo veel beter is dan dat van Turkije.

Bij een nederlaag tegen Noorwegen kan Oranje als derde eindigen en daarmee het WK in Qatar mislopen. De nummer twee van de poule gaat de play-offs in.

Nederland-Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

