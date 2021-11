Norwich City heeft Dean Smith maandag aangesteld als trainer. De vijftigjarige Engelsman, die acht dagen geleden nog werd ontslagen bij Aston Villa, tekent een contract voor 2,5 jaar bij de Premier League-club van Tim Krul.

"De afgelopen zeven dagen waren een soort wervelwind, maar ik ben heel blij dat ik nu al terug ben in de Premier League en bij Norwich City mag gaan werken", zegt Smith in een verklaring op de site van zijn nieuwe club.

"Ik werk al vanaf mijn zestiende in de voetballerij en ik denk dat ik hoogstens één keer zonder werk zat, voor een periode van zo'n vier maanden. Daar heb ik geen moment van genoten, dus het is geweldig om aan de slag te gaan bij deze progressieve club."

Smith deed het de afgelopen jaren verdienstelijk met Aston Villa, waarmee hij in het seizoen 2018/2019 promotie naar de Premier League afdwong en in 2020 de finale van de League Cup haalde. De teleurstellende resultaten van dit seizoen kostten hem vorige week zondag de kop bij de club uit Birmingham.

Een dag eerder greep ook Norwich City in door trainer Daniel Farke de laan uit te sturen. De hekkensluiter in de Premier League pakte in de eerste elf wedstrijden van het seizoen slechts vijf punten, net zoveel als Newcastle United.

Aston Villa, de huidige nummer zestien in de Premier League, had in tegenstelling tot Norwich City slechts enkele dagen nodig om een nieuwe manager aan te stellen. Steven Gerrard maakte donderdag de overstap van Rangers FC.

