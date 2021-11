Bondscoach Luis Enrique is bijzonder opgelucht dat Spanje er zondagavond in is geslaagd om een rechtstreeks ticket voor het WK van volgend jaar veilig te stellen. Een spannende kwalificatiecyclus eindigde door een 1-0-zege op Zweden alsnog positief.

"Het is alsof er een last van 100 kilogram van me af valt. Eerlijk gezegd voelde ik tijdens deze WK-kwalificatiereeks meer druk dan tijdens het EK, de Nations League en de Final Four", zei Luis Enrique op zijn persconferentie na de wedstrijd in Sevilla.

"Het werd namelijk van ons verwacht dat we ons zouden plaatsen voor het WK, maar in het huidige voetbal is dat niet zo makkelijk. We kennen de moeilijkheden. Daarom is dit succes voor mij een grote opluchting."

Voor deze interlandperiode stond Spanje twee punten achter op Zweden, maar de Scandinaviërs gaven hun goede uitgangspositie donderdag uit handen bij Georgië (2-0-verlies). Zweden moest zondag winnen bij Spanje om de eerste plek te heroveren, maar uitgerekend Álvaro Morata bezorgde de thuisploeg in de slotfase de zege.

Álvaro Morata tekende in de 86e minuut voor de winnende treffer tegen Zweden. Foto: AP

'Heel mooi dat juist Álvaro voor ons scoort'

De 29-jarige spits werd op het EK nog uitgefloten door de Spaanse fans en kreeg zelfs doodsbedreigingen. "Dat juist Álvaro ervoor zorgt dat we naar het WK gaan, is heel mooi. Ik ben heel blij voor hem. Er is geen enkele speler die beter laat zien hoe je met tegenspoed en kritiek om moet gaan dan hij", aldus Luis Enrique.

"We hadden het moeilijk tegen Zweden en moesten alles geven, maar dat kan ook niet anders tegen dat land. Ik denk dat de spelers de beloning hebben gekregen die ze verdienen. Ik ben heel erg trots op ze. Niet alleen de spelers die in Sevilla waren, maar alle spelers die in de WK-kwalificatie hun steentje hebben bijgedragen."

Spanje, de wereldkampioen van 2010, was er in 1974 voor het laatst niet bij op een WK. Zweden was in de aanloop naar het wereldkampioenschap van 2018 ook veroordeeld tot de play-offs en wist toen ten koste van Italië het hoofdtoernooi te bereiken.