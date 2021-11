Aanvoerder Dusan Tadic was zondagavond in extase nadat hij met Servië een rechtstreeks ticket voor het WK had veiliggesteld. De Oost-Europeanen waren verrassend te sterk voor Portugal (1-2) en zijn er volgend jaar bij in Qatar.

"We hebben laten zien dat we in Portugal kunnen domineren én winnen. Ik denk dat iedereen die dit shirt draagt en elke inwoner van Servië heel erg trots en blij kan zijn", zei een jubelende Tadic na de kraker in Lissabon, waar bijna 60.000 mensen zagen hoe Portugal werd veroordeeld tot een plek in de play-offs.

Tadic vervulde een glansrol bij de knappe overwinning van Servië. De 32-jarige Ajacied schoot in de 33e minuut door geklungel van doelman Rui Patrício de gelijkmaker binnen en gaf in de laatste minuut de voorzet waaruit Aleksandar Mitrovic raak kon koppen.

Volgens Tadic is de knappe prestatie van Servië met name te danken aan bondscoach Dragan Stojkovic, die in het voorjaar werd aangesteld. "Sinds zijn komst is de glimlach terug en spelen we schitterend voetbal. Dat hebben we vandaag laten zien. Ik hoop dat hij lang blijft. Servië zou altijd op EK's en WK's actief moeten zijn."

Matchwinner Mitrovic was Tadic dankbaar voor diens afgemeten voorzet bij de 1-2. "Het was een goede bal. We kennen elkaar goed en weten elkaar altijd goed te vinden. Het is denk ik volledig terecht dat we naar het WK gaan. We waren in elk aspect van de wedstrijd beter dan Portugal."

Servië plaatste zich voor de derde keer als onafhankelijk land voor een WK. De ploeg van Tadic was in de kwalificatie voor het EK van afgelopen zomer nog veroordeeld tot de play-offs en redde het toen niet door een nederlaag tegen Schotland.