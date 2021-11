Fernando Santos vindt het terecht dat Portugal zondagavond verloor van Servië (1-2) en nu veroordeeld is tot de play-offs om het WK te halen. De bondscoach zag zijn ploeg ondermaats presteren voor eigen publiek.

"We speelden met angst. Alleen Bernardo Silva bood zich regelmatig aan en probeerde te voetballen, maar hij was de enige. Dit valt niet goed te praten. We moeten allemaal onze excuses aanbieden aan het Portugese volk. Zij zijn net zo teleurgesteld als wij", zei Santos na het duel in Lissabon.

Portugal had aan een gelijkspel genoeg gehad om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen en zat door een goal van Renato Sanchez al na twee minuten op rozen. Dat bleek niet voldoende, want Dusan Tadic tekende in de 33e minuut na geblunder van doelman Rui Patrício voor de gelijkmaker. Aleksandar Mitrovic dompelde de Portugezen in de slotminuut in rouw door op aangeven van Tadic raak te koppen.

"Servië was op meerdere momenten in de wedstrijd duidelijk beter dan wij", constateerde Santos. "Het is niet eens in ons opgekomen om op een gelijkspel te spelen en we hebben er vooraf ook niet over gesproken. We wilden deze wedstrijd gewoon winnen."

'Mijn team zal straks op het WK staan'

Door de pijnlijke thuisnederlaag eindigt Portugal als tweede in de groep. Dat betekent dat de Europees kampioen van 2016 straks in de play-offs twee tegenstanders moet verslaan om een ticket voor het WK binnen te slepen.

"Mijn team zal straks op het WK in Qatar staan", stelde Santos. "Dat is gegarandeerd. Meedoen aan de play-offs is niet gebruikelijk voor ons, maar het is Portugal drie keer eerder gelukt om via deze route het eindtoernooi te bereiken. Daar zullen we opnieuw voor zorgen."

Servië plaatste zich voor de tweede keer als onafhankelijk land voor het WK. De ploeg van aanvoerder Tadic was er vier jaar geleden ook bij in Rusland en strandde toen, net als in 2010, in de groepsfase. Portugal was er in 1998 voor de laatste keer niet bij op een WK.