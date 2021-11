Servië en Spanje hebben zich zondag geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar. De Serviërs wonnen aan de hand van Dusan Tadic met 1-2 van concurrent Portugal en verwees de ploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo daarmee naar de play-offs. Spanje was thuis met 1-0 te sterk voor Zweden, dat nu eveneens via een omweg het WK moet zien te halen.

Portugal en Servië begonnen zondag met hetzelfde aantal punten aan de onderlinge confrontatie in Lissabon. Omdat de Portugezen een beter doelsaldo hadden, moest nummer twee Servië winnen om de eerste plaats in de groep over te kunnen nemen.

Servië kende een vreselijke start van de wedstrijd. Na een fout van voormalig Ajax- en AZ-speler Nemanja Gudelj zorgde Renato Sanches in de tweede minuut al voor het openingsdoelpunt. Portugal zat daardoor op rozen, maar liet Servië terugkomen in de wedstrijd.

Nadat Dusan Vlahovic de paal had geraakt, tekende Tadic voor de gelijkmaker. De Ajacied leek de bal niet al te gevaarlijk richting het doel te schieten, maar Portugal-doelman Rui Patrício verkeek zich op de inzet en zag de bal over de doellijn hobbelen: 1-1.

Na rust bleven grote kansen lange tijd uit. Sanches was voor Portugal gevaarlijk, maar Aleksandar Mitrovic had in de 83e minuut de grootste kans. De spits kopte de bal maar net naast na een voorzet vanaf de linkerkant. Portugal leek het te gaan halen, maar na een voorzet van Tadic kopte Mitrovic zijn land in de 90e minuut alsnog naar het WK: 1-2.

In dezelfde groep eindigde Luxemburg-Ierland in 0-3 (doelpunten van Shane Duffy, Chiedozie Ogbene en Callum Robinson). Beide landen waren al kansloos voor een plaats bij de eerste twee in poule A.

Eindstand groep A 1. Servië 8-20 (+9)

2. Portugal 8-17 (+11)

3. Ierland 8-9 (+3)

4. Luxemburg 8-9 (-10)

5. Azerbeidzjan 8-1 (-13)

Gaan we Cristiano Ronaldo terugzien op het WK? Gaan we Cristiano Ronaldo terugzien op het WK? Foto: Getty Images

Spanje houdt Zweden van zich af in Sevilla

Ook Spanje plaatse zich voor het WK. De wereldkampioen van 2010 had het thuis lastig met concurrent Zweden, maar had ruim genoeg aan de 1-0-overwinning om volgend jaar naar Qatar te mogen afreizen. Bij de bezoekers zat Zlatan Ibrahimovic verrassend op de bank.

Spanje had donderdag de eerste plaats in de groep al overgenomen van Zweden, dat in Georgië een pijnlijke 2-0-nederlaag leed. De Zweden konden de groepswinst alleen pakken als er zondag in Sevilla van Spanje werd gewonnen.

In de eerste helft werd er niet gescoord, maar de grootste kans was wel voor Zweden. Emil Forsberg werd gevonden door Ludwig Augustinsson, maar de RB Leipzig-speler schoot de bal millimeters voorlangs. Daarvoor hadden Forsberg en Pablo Sarabia ook al een aardige kans onbenut gelaten.

Na rust kwam Ibrahimovic nog binnen de lijnen voor Zweden, maar ook hij kon zijn land niet aan de groepswinst helpen. De bezoekers kregen ook geen grote kansen meer op een treffer. Het duel leek in 0-0 te eindigen, maar Álvaro Morata kon in de slotfase simpel scoren na een harde knal op de lat van Dani Olmo.

In dezelfde groep kwam het Griekenland van bondscoach John van 't Schip niet verder dan 1-1 tegen Kosovo. Georgios Masouras maakte vlak voor rust de 1-0. In de tweede helft scoorde Amir Rrahmani de gelijkmaker. Beide landen waren al uitgeschakeld.

Eindstand groep B 1. Spanje 8-19 (+10)

2. Zweden 8-15 (+6)

3. Griekenland 8-10 (+0)

4. Georgië 8-7 (-6)

5. Kosovo 8-5 (-10)

Spanje pakte de groepswinst in poule B. Spanje pakte de groepswinst in poule B. Foto: Getty Images

