Het al gekwalificeerde Duitsland heeft zondag de WK-kwalificatiereeks afgesloten met een overwinning. De ploeg van bondscoach Hansi Flick versloeg Armenië in Yerevan met 1-4. Noord-Macedonië pakte in dezelfde groep het play-offticket door met 3-1 te winnen van IJsland.

Duitsland had zich tijdens de interlandperiode in oktober al verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar. De wereldkampioen van 2014 deed desondanks wel de sportieve plicht door ook de laatste twee groepswedstrijden te winnen.

De overwinning van de Duitsers in Armenië kwam tot stand door doelpunten van Kai Havertz, Ilkay Gündogan (twee) en Jonas Hofmann. Havertz tikte de bal na een kwartier spelen binnen op aangeven van Hofmann. Gündogan schoot vlak voor rust een penalty binnen en scoorde na rust op aangeven van Thomas Müller. Henrikh Mkhitaryan redde vanaf 11 meter de eer voor Armenië, waarna Hofmann de eindstand bepaalde op 1-4.

De strijd om plaatst twee in groep J was nog wel spannend, maar het play-offticket werd een prooi voor Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Blagoja Milevski hield de tweede plek vast door een 3-1-overwinning op IJsland. Elif Elmas was de grote man bij het thuisland door in de 65e en 87e minuut voor 2-1 en 3-1 te zorgen.

Nummer drie Roemenië won op bezoek bij voetbaldwerg Liechtenstein met 0-2 (doelpunten Dennis Man en Nicusor Silviu Bancu), maar de Roemenen hadden puntenverlies van Noord-Macedonië nodig om nog als tweede in de groep te kunnen eindigen.