Stefan de Vrij is zondag definitief afgehaakt bij Oranje voor het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen van dinsdag. Bondscoach Louis van Gaal heeft besloten geen vervanger op te roepen.

Zaterdagavond liet Van Gaal na de teleurstellend verlopen wedstrijd in en tegen Montenegro (2-2) al weten dat De Vrij niet beschikbaar zou zijn tegen de Noren. De speler van Internazionale viel in de slotfase uit met een spierblessure.

De plek van De Vrij werd tijdens de laatste minuten van het duel in Montenegro ingenomen door Matthijs de Ligt. Vermoedelijk kiest Van Gaal ook tegen Noorwegen voor de Juventus-verdediger.

Oranje had zich op Montenegrijnse bodem, waar een 0-2-voorsprong werd verspeeld, bij een overwinning verzekerd van deelname aan het WK in Qatar. Nu hangt alles af van de confrontatie met Noorwegen in een lege Kuip.

De ploeg van bondscoach Van Gaal heeft aan een gelijkspel genoeg om zich alsnog rechtstreeks voor het WK te plaatsen. Bij een nederlaag kan Oranje ook nog derde worden en daarmee overal naast grijpen.

