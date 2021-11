Langzaam maar zeker bemachtigen steeds meer landen een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. Een overzicht van de ploegen die er eind 2022 hoe dan ook bij zijn én van de landen die we terugzien in de play-offs.

Europa (13 WK-tickets)

Geplaatst: Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken, Kroatië, Spanje, Servië

Play-offs: Schotland, Rusland, Noord-Macedonië, Portugal, Zweden

In de Europese kwalificatie zijn tien groepen met ieder vijf of zes landen. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers twee zijn veroordeeld tot het spelen van play-offs in maart 2022. Daar komen nog de twee beste groepswinnaars uit de Nations League bij die in hun kwalificatiepoule buiten de top drie eindigden.

Van de twaalf landen in de play-offs kunnen er slechts drie het WK bereiken. Er zijn drie 'paden', met bij elk pad een halve finale een finale. Je moet dus twee andere landen verslaan om het WK te halen.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europese WK-kwalificatie

Zuid-Amerika (4/5 WK-tickets)

Geplaatst: Brazilië

Play-offs:

Azië (5/6 WK-tickets)

Geplaatst: Qatar

Play-offs:

Afrika (5 WK-tickets)

Geplaatst:

In Afrika worden geen play-offs gespeeld

Noord- en Centraal-Amerika (3/4 WK-tickets)

Geplaatst:

Play-offs:

Oceanië (0/1 WK-tickets)

De WK-kwalificatiereeks in Oceanië is als gevolg van de coronapandemie nog niet begonnen. Waarschijnlijk wordt in het voorjaar van 2022 bij een toernooi bepaald welk land een intercontinentale play-off mag spelen.