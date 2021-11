Langzaam maar zeker bemachtigen steeds meer landen een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. Een overzicht van de ploegen die er eind 2022 naast het gastland hoe dan ook bij zijn én van de landen die we terugzien in de play-offs.

Europa

Geplaatst: Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken, Kroatië

Play-offs: Schotland, Rusland, Noord-Macedonië

Zuid-Amerika

Geplaatst: Brazilië

Play-offs:

Azië

Geplaatst:

Play-offs:

Afrika

Geplaatst:

In Afrika worden geen play-offs gespeeld

Noord- en Centraal-Amerika

Geplaatst:

Play-offs:

Oceanië

De WK-kwalificatiereeks in Oceanië is als gevolg van de coronapandemie nog niet begonnen. Waarschijnlijk wordt in het voorjaar van 2022 bij een toernooi bepaald welk land een intercontinentale play-off mag spelen.