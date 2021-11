Kroatië heeft zich zondag op de valreep van rechtstreekse deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar verzekerd. De finalist van het vorige WK knokte zich in Split in de stromende regen naar een late 1-0-zege op concurrent Rusland.

De Russen hadden als koploper van groep H van de kwalificatiereeks genoeg aan een gelijkspel en leken in die missie te slagen. Een eigen doelpunt van Fedor Kudryashov in de 81e minuut brak ze op.

Door de overwinning eindigt Kroatië met 23 punten als eerste in de poule. Rusland komt een punt tekort en mag in de play-offs gaan proberen om alsnog deelname aan het WK af te dwingen.

De overige landen in groep H maakten al geen kans meer op het WK. Slowakije sloot het kwalificatietraject af met een 0-6-zege op Malta (dat twee keer rood kreeg) en Slovenië was op eigen bodem met 2-1 te sterk voor Cyprus.

Kroatië is na titelverdediger Frankrijk, België, Duitsland en Denemarken het vijfde Europese land dat zeker is van het WK. In Zuid-Amerika heeft Brazilië een startbewijs te pakken en als gastland is ook Qatar er eind volgend jaar hoe dan ook bij.

Later op de dag staan er nog wedstrijden in de groepen A, B en J op het programma. In poule A gaan Portugal en Servië onderling uitmaken wie er met een direct WK-ticket aan de haal gaat en in groep B gaat die strijd tussen Spanje en Zweden.

Eindstand in groep H 1. Kroatië: 10-23 (+17)

2. Rusland: 10-22 (+13)

3. Slowakije: 10-14 (+7)

4. Slovenië: 10-14 (+1)

5. Cyprus: 10-5 (-17)

6. Malta: 10-5 (-21)

