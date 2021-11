De Graafschap heeft zondag voor de tweede keer op rij puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers leken op weg naar een kleine thuiszege op Telstar, maar gaven het in de slotminuten toch nog weg: 1-1. ADO Den Haag klopte VVV-Venlo.

Bij De Graafschap-Telstar, een wedstrijd met niet al te veel kansen, viel de openingstreffer in de 56e minuut. Spits Joey Konings werd diep gestuurd, bleef rustig en maakte zijn vierde goal van het seizoen.

Daar leek het bij te blijven, tot de 86e minuut, toen De Graafschap-verdediger Julian Lelieveld een rode kaart kreeg wegens hands in het strafschopgebied. Telstar-spits Glynor Plet benutte de toegekende penalty.

Door de misstap verzuimt De Graafschap, dat in de vorige speelronde met 2-1 van FC Den Bosch verloor, om op twee punten van koploper FC Volendam te komen. De ploeg van trainer Reinier Robbemond is de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

Telstar presteert met vier overwinningen, vijf gelijke spelen en zes nederlagen wisselend op het tweede niveau van Nederland. De 'Witte Leeuwen' staan vijftiende.

Thomas Verheydt (met rugnummer 9) viert zijn doelpunt met Sem Steijn. Thomas Verheydt (met rugnummer 9) viert zijn doelpunt met Sem Steijn. Foto: Pro Shots

ADO dankt Steijn en Verheydt

Bij ADO-VVV (2-0) was er aan de kant van de thuisploeg niet voor het eerst dit seizoen een hoofdrol voor Sem Steijn en Thomas Verheydt, die allebei scoorden. Ze brachten hun seizoenstotaal op respectievelijk zeven en negen.

De overwinning brengt ADO naar plaats zeven in de competitie. Zonder de zes punten in mindering die eerder dit seizoen werden geïncasseerd had de financieel geplaagde club tweede gestaan. VVV is bezig aan een slechte reeks en staat zestiende.

Later op de dag staat Excelsior-Almere City nog op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer twee Excelsior komt bij een zege op gelijke hoogte met Volendam.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie