Heracles-speler Rai Vloet is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt voor betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Dat bevestigt Tim Gilissen, de technisch directeur van Heracles, zondag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Bij het ongeluk overleed een vierjarige jongen.

"We zijn hiervan op de hoogte", aldus Gilissen. "We zijn ongelooflijk geschrokken, ik ben er stil van. Ik denk nu eerst aan degenen die hierdoor het meest geraakt zijn. Voor de rest kan ik er niet veel over kwijt."

Rond 1.15 uur botste de auto met daarin Vloet en een andere inzittende op een voertuig, waarin een man, een vrouw en twee kinderen zaten. Een vierjarige jongen uit Zoetermeer raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Vloet en de tweede inzittende van de andere auto, een 27-jarige man uit Veldhoven, bleven ongedeerd en zijn voor verhoor naar het politiebureau meegenomen. Momenteel zitten zij nog altijd vast. Volgens de politie waren beiden mogelijk onder invloed. Het is niet duidelijk wie de bestuurder van de auto was.

De 26-jarige Vloet speelt sinds vorig jaar bij Heracles Almelo. Met zestien doelpunten was de Brabander vorig seizoen topscorer van de club uit Almelo. Eerder kwam de door PSV opgeleide aanvallende middenvelder uit voor onder meer Excelsior en NAC Breda. Dit seizoen speelde hij tot dusver alle wedstrijden bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie.

De experts van de Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het ongeval. Zij zijn nog op zoek naar getuigen.