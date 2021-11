FC Twente heeft zondag de topper tegen Ajax in de Eredivisie Vrouwen gewonnen. De regerend kampioen gaf in een spectaculaire slotfase een 2-0-voorsprong uit handen, maar met tien speelsters scoorde de thuisploeg in de blessuretijd alsnog de winnende 3-2.

FC Twente was na dertien minuten al op voorsprong gekomen. Renate Jansen kreeg de bal voor de voeten nadat Ajax-keeper Regina van Eijk een hoekschop verkeerd inschatte en de Oranje-international stiftte de bal vervolgens achter de Amsterdamse goalie.

Vlak na rust verdubbelde FC Twente de voorsprong in Enschede. Fenna Kalma scoorde na een snel genomen vrije trap van Kayleigh van Dooren. Kalma werkte het fraai af door verschillende verdedigers van Ajax met een schijntrap in de luren te leggen.

Vervolgens brak een hectische slotfase aan. Ajax kwam in de 72e minuut via Romée Leuchter op 2-1, waarna de Belgische scheidsrechter Wesli De Cremer tien minuten later naar de stip wees vanwege een discutabele handsbal van Van Dooren op de doellijn.

Na een redding van keeper Daphne van Domselaar op een kopbal van Stefanie van der Gragt toucheerde Van Dooren de bal met haar hand. De Cremer kende geen genade en stuurde Van Dooren met rood van het veld. Vanaf 11 meter maakte Leuchter haar tweede van de middag.

In de extra tijd greep FC Twente met tien speelsters alsnog de volle buit. Kerstin Casparij scoorde uit een uitbraak voor de thuisploeg, waardoor Ajax na negen speelronden definitief koploper af is. Feyenoord had afgelopen vrijdag al de koppositie van de Amsterdamse rivaal overgenomen door met 0-1 te winnen bij Heerenveen, maar het verschil was maar twee punten. FC Twente staat tweede.