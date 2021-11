Erik ten Hag wil dat er de komende weken wordt doorgevoetbald in de Eredivisie, ook al moet dat vanwege de coronamaatregelen zonder publiek. De trainer van Ajax vreest dat uitstel ten koste gaat van het ritme, met name voor de clubs die Europees voetbal spelen.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Natuurlijk wil je altijd met publiek spelen", zei Ten Hag zondag tegen ESPN. "Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen."

Het demissionaire kabinet besloot vrijdag de stadions voor drie weken te sluiten voor publiek om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De KNVB heeft de 34 profclubs daarop gevraagd of ze willen doorvoetballen zonder publiek of dat ze de wedstrijden willen uitstellen, in de hoop dat er later wel met fans in de stadions gespeeld kan worden.

Ten Hag vreest ook dat door uitstel er een druk voorjaar volgt, terwijl hij met Ajax dan aan de knock-outfase van de Champions League begint. Ajax heeft zich daarvoor al gekwalificeerd. "We moeten ook nadenken of uitstel van wedstrijden dan niet leidt tot een te zware belasting van spelers."

Veel andere clubs hebben inmiddels laten weten wel voorstander te zijn van het uitstellen van de wedstrijden, omdat ze anders veel inkomsten mislopen. Daartoe behoren onder meer Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en NAC Breda. De clubs hebben tot en met dit weekend de tijd om hun keuze door te geven aan de voetbalbond.

André Onana mag volgens Erik ten Hag keepen als dat beter is voor Ajax. André Onana mag volgens Erik ten Hag keepen als dat beter is voor Ajax. Foto: Getty Images

'Onana speelt als het beter voor het team is'

Ten Hag liet eveneens doorschemeren dat er geen obstakels zijn voor een mogelijke rentree van André Onana bij Ajax. De dopingschorsing van de doelman liep op 4 november af, waardoor hij weer wedstrijden mag keepen. Zaterdag maakte hij bij Kameroen zijn rentree in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malawi (0-4-zege).

Omdat Onana zijn aflopende contract weigerde te verlengen, mocht hij aanvankelijk alleen bij Jong Ajax meetrainen. Na de blessure van Maarten Stekelenburg is hij door Ten Hag alsnog bij de selectie van het eerste elftal gehaald. Onana werd ook ingeschreven voor de Champions League.

"Je moet de beste spelers binnen je club gebruiken. Hij staat onder contract en heeft motivatie om 100 procent te leveren", aldus Ten Hag, die tot dusver vasthoudt aan Remko Pasveer. "Als het beter voor het team is dat Onana speelt, gaat hij spelen. Maar de beste speler is niet altijd het beste voor het team."

Ten Hag verwacht niet dat Onana nog langer blijft in Amsterdam. "Ik ga ervan uit dat hij aan het einde van het seizoen weggaat. We willen dat jaar met Ajax veel bereiken, en daar heb je de beste spelers voor nodig."