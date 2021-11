Louis van Gaal twijfelt over de manier waarop hij het Nederlands elftal moet klaarstomen voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd dinsdag tegen Noorwegen. De bondscoach zag zijn ploeg zaterdag in Podgorica een 0-2-voorsprong verspelen en daarmee de eerste kans missen op een ticket voor Qatar, maar de vraag is of harde woorden nodig zijn.

"Het is een lastige situatie, want wij hebben wat verspeeld en daarmee de Noren een cadeautje gegeven. Noorwegen komt hier dus fantastisch naartoe en wij moeten een kater wegspoelen. En hoe doe je dat?", zei Van Gaal zaterdagavond op de persconferentie van Oranje in het Gradski-stadion.

Oranje vliegt zondagmiddag terug naar Nederland, waar om 18.30 uur getraind wordt op de KNVB Campus in Zeist. Maandag volgt een laatste training voor het treffen in De Kuip met de Noren. "De vraag is hoe we ons gaan oprichten", vervolgde Van Gaal. "Met een harde of een zachte evaluatie? Dat is heel belangrijk, maar die keuze moet ik nog maken."

Van Gaal zal ook zijn wissels tegen Montenegro overdenken. De bondscoach haalde in het laatste deel van de wedstrijd Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong naar de kant voor de minder ervaren Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch. Ook Donyell Malen, Arnaut Danjuma en Stefan de Vrij werden gewisseld.

"Frenkie had fysieke klachten en vroeg om een wissel", legde Van Gaal uit. "En Wijnaldum is ziek geweest en dus was de afspraak dat ik hem eerder naar de kant zou halen. Sommige wissels waren dus gedwongen en verder wilde ik andere spelers de kans geven. Ik denk niet dat de wissels de doorslag gaven, maar het is wel een evaluatie waard."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

'Er was geen persoonlijkheid'

Wat volgens Van Gaal wel de doorslag gaf in de rampzalige slotfase was het gebrek aan persoonlijkheid bij Oranje. Maar hij bestreed dat er sprake was van gemakzucht in zijn ploeg, die met een 0-2-tussenstand een WK-ticket bijna binnen had.

"Gemakzucht wil ik het niet noemen. Ik denk wel dat de focus weg kan ebben als je de bal bij 0-2 makkelijk kan rondspelen. Dat leidde tot balverlies en daardoor viel de 1-2."

Van Gaal zag vervolgens angst in de ploeg kruipen. "Iedereen had WK-plaatsing in het hoofd en op dat moment weet je dat je dat kunt weggooien. Ik denk dat er enige persoonlijkheid miste om dat recht te zetten. Er moest iets tot leven komen om de boel te reorganiseren. Dat gebeurde niet."

Door het gelijkspel moet Oranje dinsdag in De Kuip minimaal een punt pakken tegen Noorwegen om als eerste te eindigen in groep G en daarmee is WK-plaatsing een feit. Bij verlies tegen de Noren kan Nederland alles nog verliezen.

Als Turkije dan namelijk wel wint bij Montenegro, eindigt Oranje als derde en mist het het eindtoernooi in Qatar. De nummer twee van de groep kan zich nog via play-offs plaatsen voor het WK.