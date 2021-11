De Noorse bondscoach Stale Solbakken is opgelucht na de blamage van het Nederlands elftal in Montenegro. De Noren hadden zaterdag na het doelpuntloze gelijkspel tegen Letland plaatsing voor het WK niet meer in eigen hand, maar de 2-2 van Oranje later op de avond in Podgorica deed de kansen keren. Turkije, de andere kanshebber voor het WK, gelooft het WK te halen.

"We leven nog", zei een opgeluchte Solbakken na afloop van het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen de Noorse omroep TV2. "Maar op dit moment is de irritatie over ons gelijkspel nog groter, want we hadden anders een grote kans op de play-offs gehad."

Volgens Solbakken zal het gelijkspel van Oranje in Montenegro niets veranderen aan de instelling van zijn ploeg voor de cruciale laatste groepswedstrijd in en tegen Nederland. "We gaan alles doen om daar te winnen", liet hij weten aan de Noorse krant VG.

Nederland begint dinsdag met twintig punten als koploper aan het cruciale duel met Noorwegen in De Kuip. Turkije en Noorwegen hebben allebei achttien punten. Omdat Turkije nipt een beter doelsaldo heeft dan Noorwegen (+10 om +9), staan de Turken tweede en de Noren derde.

Mocht Noorwegen dinsdag winnen van Nederland, dan houdt de ploeg van Solbakken Oranje onder zich en is het zeker van minstens de play-offs. De Noren kunnen zich zelfs direct plaatsen voor het WK, al is het daarbij ook afhankelijk van het resultaat van Montenegro-Turkije. Bij een gelijke stand in punten geeft het doelsaldo de doorslag.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

De Turken zijn ervan overtuigd dat ze het WK gaan halen. Foto: Reuters

Turkije gelooft in WK-kansen

Bij Turkije zijn ze na de 6-0-zege op Gibraltar overtuigd van het halen van het WK. Een zege op Montenegro is voor de ploeg van bondscoach Stefan Kuntz om zich minimaal te verzekeren van de play-offs.

"We geloven erin, wij gaan naar het WK", aldus doelpuntenmaker Merih Demiral. De verdediger kreeg bijval van Ibrahim Dervisoglu, voormalig speler van Sparta en FC Twente. "We staan tweede in de poule, maar dit zal ons niet tegenhouden. Ik denk dat onze tegenstanders zich zorgen maken."

Bondscoach Kuntz wilde vooral de rust bewaren in het Turkse kamp. "De resultaten van andere wedstrijden zullen voor onze wedstrijd met Montenegro geen verschil maken. Omdat we weer moeten winnen", zei de Duitser. "We hebben een stap gezet, maar moeten kalm blijven."