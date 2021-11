Met nog één speelronde te gaan heeft het Nederlands elftal op papier de beste kansen om als eerste te eindigen in groep G en zo een ticket te pakken voor het WK van volgend jaar in Qatar. Maar Oranje kan ook nog als derde eindigen en overal naast grijpen. Dit zijn de scenario's.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. De nummer twee gaat in maart met elf andere landen play-offs (die bestaan uit twee ronden) spelen en daarin worden de laatste drie Europese WK-tickets verdeeld. De nummer drie kan een streep halen door Qatar.

Anders dan bij de kwalificatie voor het EK en in de Champions League geeft het doelsaldo de doorslag bij een gelijk aantal punten. Het onderlinge resultaat is niet van belang.

Nederland speelt dinsdag in de laatste speelronde om 20.45 uur in De Kuip tegen concurrent Noorwegen en tegelijkertijd neemt Turkije het in Podgorica op tegen Montenegro. Bij Gibraltar-Letland staat niets meer op het spel.

191 Terugblik Oranje: Waarom tegen Noorwegen een rampscenario dreigt

Scenario 1: Oranje verslaat Noorwegen

Als Nederland wint van Noorwegen, is de ploeg van bondscoach Louis van Gaal overtuigend groepswinnaar en gaat het rechtstreeks naar het WK. De tweede plek ligt vervolgens voor het grijpen voor Turkije. Winst, een gelijkspel of een kleine nederlaag is voor de Turken voldoende om boven de Noren te eindigen en een ticket voor de play-offs te pakken.

Scenario 2: Oranje speelt gelijk tegen Noorwegen

Ook als Nederland een punt pakt tegen Noorwegen, is het groepswinnaar en is WK-plaatsing een feit. Althans, in theorie kan Turkije Oranje nog passeren, maar dan moeten de Turken met minimaal dertien goals verschil winnen van Montenegro.

Bij een kleinere zege of een gelijkspel in Montenegro eindigt Turkije als tweede en gaat de ploeg van bondscoach Stefan Kuntz de play-offs in. Bij een Turkse nederlaag is de tweede plek voor de Noren.

Scenario 3: Oranje verliest van Noorwegen

Als Oranje verliest van Noorwegen, eindigen de Noren sowieso boven Nederland. Turkije kan Oranje ook nog passeren, maar dan moeten de Turken winnen in Montenegro. In dat geval eindigt Nederland als derde en ontbreekt het na 2018 opnieuw op een WK.

Via de Nations League is er geen ontsnappingsroute richting de play-offs, want dan had Nederland vorig jaar eerste moeten worden in groep 1 van Divisie A. Oranje eindigde achter Italië als tweede.

Als de Turken niet winnen van Montenegro, eindigt Nederland als tweede en wachten de play-offs. Daarin moet Oranje twee rondes, van ieder één wedstrijd, overleven om alsnog Qatar te halen. De loting voor de play-offs is op vrijdag 26 november.

Het WK in Qatar begint op 21 november 2022. De finale is op 18 december.