De Montenegrijnse bondscoach Miodrag Radulovic twijfelt er niet aan dat het Nederlands elftal zich als groepswinnaar gaat plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Maar hij is ook kritisch op de instelling van Oranje in het laatste deel van de wedstrijd zaterdag in Podgorica, waarin zijn ploeg terugkwam van 0-2 tot 2-2.

"Nederland heeft het beste team in deze groep, ik weet zeker dat ze als eerste gaan eindigen. Dat is ook wat ik wil. Nederland is een grootmacht die thuishoort op een WK", aldus Radulovic na het 2-2-gelijkspel zaterdag in het Gradski-stadion.

Montenegro kan er zelf ook nog invloed op hebben of Nederland zich plaatst. Als de nummer 73 van de FIFA-ranglijst dinsdag in de afsluitende speelronde in groep G thuis niet verliest van Turkije, kan Oranje niet als derde eindigen. In dat geval speelt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal minstens de play-offs.

"We gaan tegen Turkije dezelfde inzet tonen als we tegen Nederland hebben gedaan", verzekerde Radulovic, die met Montenegro allang geen kans meer maakt op een WK-ticket. "We willen deze kwalificatie afsluiten met nog meer punten."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

'Nederland spaarde zich'

Radulovic benadrukte dat de Montenegrijnen tegen Oranje niet extra hard knokten om Noorwegen of Turkije een dienst te bewijzen. "We speelden voor onszelf en voor onze fans, die ons ook bij een 0-2-achterstand bleven steunen. Deze prestatie maakt Montenegro trots en geeft hoop voor de toekomst."

Toch was het volgens Radulovic niet alleen aan de spelers en de fans te danken dat het nog 2-2 werd. Hij vindt dat Oranje het in de slotfase over zichzelf afriep dat Ilija Vukotic (82e minuut) en Nikola Vujnovic (86e minuut) scoorden.

"Ik denk dat Nederland zich aan het einde al spaarde voor de volgende wedstrijd en de tijd uit wilde voetballen. Dat is geen goede keuze geweest."

De wedstrijd tussen Montenegro en Turkije begint dinsdag om 20.45 uur, net als de kraker tussen Nederland en Noorwegen. Als Oranje wint of gelijkspeelt in De Kuip, is de eerste plaats en daarmee plaatsing voor het WK een feit.