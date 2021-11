Louis van Gaal begrijpt er niets van dat het Nederlands elftal zaterdag in de slotfase een 0-2-voorsprong uit handen gaf in Montenegro. Oranje speelde met 2-2 gelijk en verspeelde daarmee een eerste kans op een WK-ticket.

"We hebben niet goed gepresteerd, terwijl we het allemaal in handen hebben gehad. En de tegenstander deed niets. Dat is niet te verklaren, maar het is wel gebeurd", zei Van Gaal, die de Montenegrijnen in de 82e en 86e minuut zag scoren in het Gradski Stadion.

"Als je met 0-2 voorstaat, dan hoef je niet meer zo nodig en kun je de bal rondspelen. Maar dat vergaten we te doen. We leden te makkelijk balverlies, waardoor Montenegro countermogelijkheden kreeg."

Van Gaal zag dat afspraken niet werden nagekomen. "Je moet er met je brein bijblijven en doen wat we hebben afgesproken. Op een gegeven moment was dat minder verzorgd. We leden veel meer balverlies op een moment dat dat niet kan."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

'Iedereen doet ongelooflijk zijn best'

Ondanks de flinke teleurstelling bleef de bondscoach van Oranje vrij mild voor zijn spelers. "Waarom zou ik mijn spelers afvallen? Zij willen ook heel graag naar het WK", zei hij.

"We hebben dit te accepteren en zullen moeten analyseren. Dat doen we met beelden, met vraagstelling, met alles wat er is. Boven alles staat dat iedereen ongelooflijk zijn best doet en dat men het niet expres doet."

Nederland heeft dinsdag in een lege Kuip aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om alsnog rechtstreekse WK-deelname af te dwingen. Bij een nederlaag kan Oranje nog derde in de poule worden en overal naast grijpen.