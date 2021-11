Stefan de Vrij doet dinsdag niet mee in het cruciale WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noorwegen. De verdediger viel zaterdag uit tegen Montenegro (2-2) en is volgens bondscoach Louis van Gaal niet beschikbaar voor de allesbepalende kraker in Rotterdam.

De 29-jarige De Vrij viel in Montenegro in de slotfase uit met een spierblessure. De speler van Internazionale werd vervangen door Matthijs de Ligt. "Het is uitgesloten dat De Vrij dinsdag speelt", zei Van Gaal kort na de wedstrijd.

Ook Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Arnaut Danjuma werden vanwege fysiek ongemak gewisseld in Montenegro, maar Van Gaal verwacht dat dat drietal wel kan spelen tegen Noorwegen. De Jong gaat dat daar zelf ook vanuit, zo vertelde hij een paar minuten later.

Door de blessure van De Vrij gaat De Ligt zo goed als zeker starten tegen de Noren. De verdediger van Juventus was jarenlang basisspeler van Oranje, maar Van Gaal gaf tot dusver steeds De Vrij de voorkeur.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Oranje kan alles verspelen tegen Noorwegen

Oranje heeft aan een punt tegen Noorwegen voldoende om de eerste plaats in de groep veilig te stellen en daarmee rechtstreekse plaatsing voor het WK. Bij verlies kan Nederland alles nog verliezen.

Als Turkije dan namelijk wel wint bij Montenegro eindigt Oranje als derde en mist het eindtoernooi in Qatar. De nummer twee van de groep kan zich nog via play-offs plaatsen voor het WK.

De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal dat duel in een lege Kuip worden afgewerkt.