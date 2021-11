Virgil van Dijk is met stomheid geslagen door het puntenverlies met Oranje in Montenegro. Nederland was op weg naar een WK-ticket door een 0-2-voorsprong, maar gaf het in de slotfase helemaal weg: 2-2.

Door het resultaat moet Oranje dinsdag in een lege Kuip vol aan de bak tegen Noorwegen, al is een punt dan genoeg om alsnog rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar af te dwingen.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is ongelooflijk. Ik ben sprakeloos", zei Van Dijk, die de tegenstander in de 82e en 86e minuut zag scoren, tegen de NOS. Nederland was op 0-2 gekomen door twee goals van Memphis Depay.

"Het is gewoon schandalig hoe we in de tweede helft gespeeld hebben. We wilden allemaal de bal hebben, aanvallen en scoren. Maar je moet zorgen dat je ook verdedigend werkt. Op de counter ontstond er ruimte omdat onze organisatie niet goed was. Dit is gewoon verschrikkelijk."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

'Als het lelijk moet, dan moet het lelijk'

Van Dijk bestrijdt dat de spelers van het Nederlands elftal makkelijk over de wedstrijd tegen Montenegro dachten door het gelijkspel van Noorwegen eerder op de avond tegen Letland.

"Misschien was het gemakzucht, maar het resultaat in Noorwegen had er niet mee te maken", zei hij. "Het had ons een extra boost moeten geven. Als het lelijk moet, moet het lelijk. Dat hadden we vandaag moeten doen. Je mag hier nooit een 0-2-voorsprong weggeven."

Ondanks de misstap leidt Oranje nog wel in groep G van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal heeft twee punten voorsprong op Turkije en Noorwegen.

