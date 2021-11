Het Nederlands elftal is er zaterdag nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaf in de slotfase tegen Montenegro een 0-2-voorsprong weg (2-2), waardoor dinsdag een cruciale wedstrijd wacht tegen Noorwegen.

Doordat Noorwegen eerder op de avond tegen Letland bleef steken op 0-0, was winst in Podgorica genoeg geweest voor Oranje voor een WK-ticket.

Halverwege leidde Oranje met 0-1 door een rake strafschop van Memphis Depay, al kreeg Montenegro ook meerdere goede kansen. Oranje overtuigde niet, maar na 54 minuten maakte Memphis wel de 0-2 door achter zijn standbeen langs een voorzet van Denzel Dumfries binnen te werken. Daarmee leek het beslist.

Door een goal van Ilija Vukotic werd het acht minuten voor tijd toch weer spannend en in de 86e minuut ging het weer mis. Nikola Vujnovic kopte de 2-2 binnen, waardoor Nederland dinsdag in De Kuip nog vol aan de bak moet voor een WK-ticket.

Een punt voor Nederland tegen Noorwegen is genoeg voor een WK-ticket, maar bij verlies kan Oranje alles nog verliezen. Als Turkije dan namelijk wel wint bij Montenegro eindigt Oranje als derde en mist het eindtoernooi in Qatar. De nummer twee van de groep kan zich nog via play-offs plaatsen voor het WK.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Oranje kent moeizame eerste helft

Drie kwartier voor de aftrap in het Gradski Stadion was Noorwegen-Letland afgelopen en wist Oranje dat een WK-ticket bij winst op Montenegro binnen was. De tweehonderd meegereisde Oranje-fans juichten, maar werden stil toen Nederland ondanks veel balbezit niet tot kansen kwam in de beginfase.

Na zeventien minuten was er wel een flinke kans voor de nummer 73 van de FIFA-ranking. Vladimir Jovovic omspeelde Justin Bijlow, maar kreeg de bal vanuit een moeilijke hoek niet in het doel. Even later kopte Igor Vujavic over.

Zo was duidelijk dat Oranje de punten niet cadeau kreeg, maar na 25 minuten was er wel hulp van de Spaanse scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande. Hij gaf een strafschop nadat Davy Klaassen gretig naar de grond ging na een duel met Marko Jankovic. Memphis schoot vervolgens koeltjes raak (0-1).

Hoewel de Montenegrijnen allang kansloos zijn voor een WK-ticket, bleven ze het Oranje ook na de goal lastig maken. De ploeg van bondscoach Miodrag Radulovic speelde met passie en inzet en kreeg via Milutin Osmajic en Jankovic meer kansen. Aan de andere kant had Donyell Malen ook kunnen scoren. De rechtsbuiten schoot op aangeven van linksbuiten Arnaut Danjuma net naast, waardoor het 0-1 bleef.

Memphis evenaart Bergkamp en Robben

Met Steven Bergwijn als vervanger van Malen werd het spel van Oranje na rust aanvankelijk niet beter, maar bij de eerste de beste kans was het wel raak. De opstomende Denzel Dumfries gaf in de 54e minuut laag voor en Memphis werkte achter zijn standbeen langs schitterend binnen (0-2). Het was de 37e interlandgoal van de 27-jarige aanvaller, die daarmee op gelijke hoogte kwam met Dennis Bergkamp en Arjen Robben.

Door de marge van twee stroomde de Montenegrijnse hoop op een stuntje weg. De fanatieke aanhang werd stiller, terwijl Oranje rondspeelde.

Acht minuten voor tijd werd het bijna uit het niets toch weer spannend. Vukotic omspeelde Bijlow en schoof de 1-2 binnen, waarna Oranje wankelde en het nog fout ging. Vier minuten na de aansluitingstreffer was het al gelijk. Vujnovic kopte een voorzet binnen (2-2) en daarbij ging Daley Blind niet vrijuit.

Er volgden spannende minuten waarin Oranje zelfs moest vrezen voor een nederlaag, al had het zelf ook nog kunnen scoren. Dat gebeurde niet, waardoor Nederland dinsdag in een lege Kuip een cruciaal duel wacht met Noorwegen.