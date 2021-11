België en Frankrijk hebben zich zaterdag geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar. De Belgen deden dat door een 3-1-overwinning op Estland. Regerend wereldkampioen Frankrijk heeft het ticket binnen dankzij een overtuigende 8-0-zege op Kazachstan.

België had in groep E voldoende aan een overwinning op Estland om zich te kwalificeren voor het WK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez dankte de zege op de Esten vooral aan Christian Benteke en Yannick Carrasco.

De dertigjarige Benteke tikte de bal in de elfde minuut van dichtbij binnen na een voorzet van Yannick Carrasco vanaf de linkerkant. In de tweede helft schoot Carrasco van afstand raak na een pass van Benteke. Estland kwam daarna nog terug via VVV-Venlo-spits Erik Sorga, maar een stunt zat er niet in: Thorgan Hazard zorgde al snel voor 3-1.

In dezelfde poule deed Wales goede zaken door de tweede plaats over te nemen van Tsjechië. Wales won thuis met 5-1 van Belarus en heeft nu drie punten meer dan de Tsjechen. Aaron Ramsey (twee keer), Neco Williams, Ben Davies en Connor Roberts maakten de doelpunten tegen Belarus. Artem Kontsevoy scoorde nog tegen.

België speelt dinsdag nog wel in Cardiff tegen Wales, maar dat duel is alleen voor de thuisploeg nog belangrijk. Wales heeft aan een punt genoeg om de tweede plek veilig te stellen en naar de play-offs te gaan. Tsjechië speelt op hetzelfde moment (aftrap 20.45 uur) thuis tegen Estland.

Stand groep E 1. België 7-19 (+19)

2. Wales 7-14 (+5)

3. Tsjechië 7-11 (+3)

4. Estland 7-4 (-10)

5. Belarus 8-3 (-17)

Kylian Mbappé was de grote man bij Frankrijk. Kylian Mbappé was de grote man bij Frankrijk. Foto: Getty Images

Mbappé en Benzema schieten Frankrijk naar WK

Frankrijk mag zich ook gaan opmaken voor het WK in Qatar. De titelhouder had, net als de Belgen, genoeg aan een overwinning en maakte in groep D geen fout tegen Kazachstan: 8-0.

Kylian Mbappé was de grote man bij de Fransen. De speler van Paris Saint-Germain maakte in de eerste helft alle drie de doelpunten voor Frankrijk. Mbappé schoot twee keer raak na voorzet vanaf de zijkant en vond bij het derde doelpunt het net met het hoofd. Na rust scoorde Mbappé (de 8-0) ook nog een vierde keer. Verder waren Karim Benzema (twee keer), Adrien Rabiot en Antoine Griezmann (penalty) trefzeker.

Frankrijk gaat dinsdag (ook 20.45 uur) nog wel op bezoek bij Finland, dat eerder op de avond een cruciale 1-3-overwinning boekte op Bosnië en Herzegovina en daardoor tweede staat in groep D. Finland strijdt op de slotdag met Oekraïne om het play-offticket. Oekraïne moet dan op bezoek bij het al uitgeschakelde Bosnië en Herzegovina.

Naast België en Frankrijk zijn ook Duitsland en Denemarken als Europese landen zeker van het WK. Duitsland en Denemarken hadden zich eerder al gekwalificeerd voor het mondiale eindtoernooi.

Stand groep D 1. Frankrijk 7-15 (+13)

2. Finland 7-11 (+2)

3. Oekraïne 7-9 (+1)

4. Bosnië 7-7 (-1)

5. Kazachstan 8-3 (-15)

