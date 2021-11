Het Nederlands elftal kan zich zaterdagavond tegen Montenegro dankzij puntenverlies van concurrent Noorwegen voor het WK plaatsen. De Noren kwamen thuis tegen Letland niet verder dan 0-0.

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 8-11 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Het resultaat in Noorwegen betekent dat Oranje bij een overwinning in en tegen Montenegro zeker is van deelname aan het WK van eind volgend jaar in Qatar. De wedstrijd in Podgorica begint om 20.45 uur.

Als Oranje tegen Montenegro eveneens niet wint, dan komt alles aan op het rechtstreekse duel met Noorwegen van dinsdag in een lege Kuip. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal is dan bij een zege hoe dan ook zeker van het WK, maar kan in het slechtste geval ook nog overal naast grijpen.

Bij puntenverlies in Montenegro en een nederlaag tegen Noorwegen kan Oranje namelijk ook nog worden voorbijgestreefd door Turkije, dat zaterdag gelijktijdig met de Noren in actie kwam en door goals van Halil Dervisoglu (twee), Kerem Akürtoglu, Merih Demiral en Serdar Dursun met 6-0 van Gibraltar won.

Als Turkije bij een dubbele misstap van Nederland in de laatste speelronde van Montenegro wint, dan wordt Oranje derde in de poule, wat zou betekenen dat het WK wordt misgelopen.

Aanvoerder Martin Ødegaard kon Noorwegen niet behoeden voor een zeer teleurstellend gelijkspel. Foto: EPA

VAR voorkomt bevrijdende Noorse goal

Noorwegen had tegen het al uitgeschakelde, maar taaie Letland veruit het meeste balbezit en daarmee een overwicht. Heel grote kansen waren echter schaars in het Ulleval Stadion in Oslo.

Bij rust bracht bondscoach Stale Solbakken met Joshua King al een extra spits in de ploeg en nam de druk op het Letse doel toe, maar bij absentie van de geblesseerde vedette Erling Haaland ontbrak het de Noren aan aanvallende scherpte.

In de slotfase dacht de thuisploeg dan eindelijk op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Mohamed Elyounoussi werd op advies van de VAR afgekeurd. De aanvaller stond nipt buitenspel. Die klap kwam Noorwegen niet meer te boven.