FC Eindhoven heeft zaterdag een ruime zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In voorlopig het laatste duel met publiek zegevierden de Eindhovenaren tegen hekkensluiter FC Dordrecht: 5-1.

De ruim 2.000 Eindhovense fans zagen dat Joey Sleegers de uitblinker was in het Jan Louwers Stadion. Nog binnen het kwartier zette Sleegers de Eindhovenaren zelf op voorsprong en hij had vervolgens met drie assists een groot aandeel in de 4-0-ruststand.

Ook na rust bleef de thuisploeg in Eindhoven aandringen, maar was het Dordrecht-aanvaller Jacky Donkor die wat terugdeed tegen zijn oude club. Cas Faber zorgde namens Eindhoven in de blessuretijd voor het slotakkoord: 5-1.

Het duel in het Jan Louwers Stadion zou oorspronkelijk om 16.30 uur beginnen, maar de KNVB besloot de wedstrijd met een half uur te vervroegen, zodat er publiek aanwezig kon zijn. Vanaf zaterdag 18.00 uur moeten alle sportwedstrijden zeker drie weken zonder publiek worden gespeeld.

De zege tegen Dordrecht betekende voor de Eindhovenaren de derde zege op rij. De verrassend presterende ploeg van trainer Rob Pender klom naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam heeft de koppositie in handen.

FC Eindhoven viert de 1-0 van Joey Sleegers. FC Eindhoven viert de 1-0 van Joey Sleegers. Foto: Pro Shots

Geen uitstel voor ADO

ADO Den Haag wilde de thuiswedstrijd van zondag tegen VVV-Venlo graag uitstellen, maar de KNVB gaf daarvoor geen goedkeuring. Dat betekent dat het duel voor lege tribunes in Den Haag wordt gespeeld.

Dat geldt ook voor de andere wedstrijden van dit weekeinde in de Keuken Kampioen Divisie op zondag (De Graafschap-Telstar en Excelsior- Almere City FC) en maandag (MVV Maastricht-FC Den Bosch).

De KNVB gaf vrijdag aan dat er wordt onderzocht of het mogelijk is dat wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen worden uitgesteld. Op die manier hoopt de voetbalbond te voorkomen dat de clubs door het gebrek aan publiek opnieuw inkomsten mislopen.