Finland heeft zaterdag een heel belangrijke overwinning geboekt in de strijd om deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar. Concurrent Bosnië en Herzegovina werd in Zenica met 1-3 verslagen, ook al had de thuisploeg lange tijd een man meer op het veld.

Door een rode kaart van voormalig Heerenveen-speler Jukka Raitala in de 37e minuut speelden de Finnen lang in ondertal. Op het moment van het wegzenden van Raitala had Teemu Pukki al een penalty gemist en was het 0-1 geworden door een treffer van Marcus Forss.

Na rust werd de score verdubbeld door Robin Lod, waarna Luka Menalo de spanning zo'n twintig minuten voor tijd terugbracht. De hoop van de Bosniërs op een goed resultaat vervloog snel, want in de 73e minuut bepaalde Daniel O'Shaughnessy de eindstand.

Dankzij de overwinning in stadion Bilino Polje staat Finland nu tweede in groep D van de Europese kwalificatiereeks, achter Frankrijk. Oekraïne dingt ook nog mee om de bovenste twee plaatsen, Bosnië niet meer.

Alle groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, dat over ruim een jaar begint. De nummer twee strijden in de play-offs om de resterende tickets.

Stand groep D 1. Frankrijk 6-12 (+5)

2. Finland 7-11 (+2)

3. Oekraïne 7-9 (+1)

4. Bosnië en Herzegovina 7-7 (-1)

5. Kazachstan 7-3 (-7)

