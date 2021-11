Vivianne Miedema heeft Arsenal zaterdag aan een punt geholpen in de Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur. De spits maakte in blessuretijd gelijk, waardoor de eerste competitienederlaag van het seizoen werd voorkomen: 1-1.

De 25-jarige Miedema torende in de 92e minuut bij een hoekschop boven haar directe tegenstander uit en kopte raak. De 103-voudig international maakte daarmee haar vijfde competitiedoelpunt van het seizoen.

Koploper Arsenal domineerde op bezoek bij rivaal Tottenham, maar kon die dominantie niet omzetten in doelpunten. Enigszins tegen de verhouding in kwam de thuisclub in de 65e minuut zelfs op voorsprong via Rachel Williams.

Na de openingstreffer van Tottenham drong Arsenal aan, maar bleef de gelijkmaker tot de 92e minuut uit. Na de bevrijdende treffer van Miedema kreeg de Nederlandse spits nog de kans om het winnende doelpunt te maken, maar haar schot werd geblokt.

'The Gunners' zijn mede dankzij Miedema na zeven wedstrijden nog ongeslagen in de Engelse competitie. Arsenal leidt met negentien punten en behoudt een voorsprong van vijf punten op nummer drie Tottenham. Chelsea staat met vijftien punten tweede, maar speelde wel een wedstrijd minder.