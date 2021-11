André Onana heeft zaterdag na een kleine tien maanden afwezigheid zijn officiële rentree gemaakt. De keeper van Ajax stond onder de lat bij Kameroen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malawi (0-4-winst).

De 25-jarige Onana kwam op 31 januari voor het laatst in actie, in de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ (0-3). De keeper stond maandenlang aan de kant vanwege een dopingschorsing, nadat hij positief was getest op het verboden middel furosemide.

In september mocht Onana weer meetrainen en sinds begin november was hij weer speelgerechtigd. De doelman maakt ook weer deel uit van de hoofdmacht van Ajax, al lijkt hij in Amsterdam voorlopig niet te kunnen rekenen op speeltijd.

Onana ligt een tijdje in de clinch met de clubleiding, omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Daarnaast doet Remko Pasveer het op dit moment prima. De van Vitesse overgekomen doelman is momenteel eerste keus door de zware blessure van Maarten Stekelenburg.

Bij de rentree voor zijn land hield Onana zijn doel schoen. Kameroen won, mede dankzij een vroege rode kaart aan de kant van Malawi, met 0-4 in Johannesburg. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich voor de volgende ronde van de kwalificatiereeks. De andere landen in de groep zijn Ivoorkust en Mozambique.