PSV moet het de komende weken mogelijk zonder clubtopscorer Eran Zahavi stellen. De spits viel vrijdagavond geblesseerd uit in het WK-kwalificatieduel van Israël met Oostenrijk (4-2-verlies).

De 34-jarige Zahavi stond aan de aftrap in Klagenfurt, waar hij na rust een knieblessure opliep. De spits kon niet verder spelen en werd in de 64e minuut vervangen door Shon Zalman Weissman.

Hoewel er officieel nog niets bekend is over de ernst van de kwetsuur, meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag op basis van berichten uit Israël dat Zahavi naar verwachting zo'n vier weken aan de kant staat. Hij hoeft naar verluidt niet geopereerd te worden.

Zahavi miste nog geen wedstrijd dit seizoen en was in de eerste 23 officiële duels van PSV goed voor acht doelpunten en zeven assists. Als Zahavi inderdaad vier weken moet toekijken, mist hij in ieder geval de competitieduels met Vitesse, sc Heerenveen en FC Utrecht en de Europa League-wedstrijden tegen Sturm Graz en Real Sociedad.

Eran Zahavi moest zich in de 64e minuut laten wisselen bij Israël. Foto: AP

Blessuregolf bij PSV houdt aan

De blessure van Zahavi is hoe dan ook slecht nieuws voor PSV-trainer Roger Schmidt, die voorin al met de nodige personele problemen kampt. Cody Gakpo en Noni Madueke zijn al weken niet inzetbaar en het is onduidelijk wanneer ze hun rentree kunnen maken.

Ook Mario Götze (ziek geweest) en Yorbe Vertessen (ribblessure) moesten vorige week de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan. Door de personele problemen stond Mauro Júnior in Limburg voor het eerst na lange tijd weer in de basis.

PSV, dat net als koploper Ajax op 27 punten staat, vervolgt de Eredivisie volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse (aftrap 16.30 uur).