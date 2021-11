Italië kon vrijdagavond een reuzenstap richting het WK zetten, maar door een gemiste penalty van Jorginho tegen Zwitserland (1-1) is een rechtstreeks ticket opeens geen vanzelfsprekendheid meer. Bondscoach Roberto Mancini denkt ondanks een mogelijk zenuwslopende laatste speelronde niet aan het doemscenario.

"De situatie is een beetje gecompliceerder geworden, maar we gaan ons voor het WK plaatsen. Daar ben ik zeker van", zei de 56-jarige Mancini na het teleurstellende gelijkspel in Stadio Olimpico volgens Sky Italia.

Italië en Zwitserland stevenden lange tijd af op een gelijkspel, totdat scheidsrechter Anthony Taylor in de laatste minuut na ingrijpen van de VAR naar de stip wees. Jorginho had de kans om zijn land een uitstekende uitgangspositie voor de laatste speelronde te bezorgen, maar de Chelsea-middenvelder schoot over.

Het was niet de eerste keer dat Jorginho vanaf 11 meter miste, want in de eerste ontmoeting met Zwitserland in Bazel zag hij zijn strafschop gestopt worden. "Als die penalty's raak waren, hadden we het WK-ticket al binnen gehad", baalde Mancini.

"Het is niet makkelijk om op zo'n moment in de wedstrijd een penalty te nemen. Hij heeft er spijt van, maar dit hoort ook bij voetbal. Misschien weten we in de laatste wedstrijd wel de kansen af te maken die we nu hebben laten liggen."

Jorginho miste net als in de eerste ontmoeting met Zwitserland vanaf 11 meter. Jorginho miste net als in de eerste ontmoeting met Zwitserland vanaf 11 meter. Foto: EPA

Italië speelt uitwedstrijd én moet op doelsaldo letten

Met nog één duel te gaan staan Italië en Zwitserland beide op vijftien punten. De regerend Europees kampioen speelt maandag een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland en de Zwitsers ontvangen Bulgarije. Als de twee rivalen allebei winnen, is doelsaldo doorslaggevend. Italië staat er wat dat betreft maar nipt beter voor (+11 om +9).

De nummer één plaatst zich voor het WK en voor de nummer twee wachten de play-offs, die Italië hoe dan ook wil ontlopen na het debacle van vier jaar geleden. De 'Azzurri' werden in de kwalificatie voor het WK 2018 in de play-offs uitgeschakeld door Zweden en waren er voor het eerst sinds 1958 niet bij op een wereldkampioenschap.

Mancini denkt niet aan een dergelijk scenario en ziet het verschil in doelsaldo als flinke steun in de rug. "Twee doelpunten lijkt misschien niet veel, maar het zijn er wel twee. En wie zegt dat Bulgarije geen resultaat kan halen tegen Zwitserland? We moeten gewoon ons eigen spel gaan spelen in Noord-Ierland."

De allesbepalende wedstrijden van Italië en Zwitserland in groep C beginnen maandag om 20.45 uur.