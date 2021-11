Het Nederlands elftal begint zaterdagavond met Donyell Malen als rechtsbuiten aan de WK-kwalificatiewedstrijd in Podgoricia tegen Montenegro. Aan de linkerkant kiest bondscoach Louis van Gaal voor Arnaut Danjuma.

Opstelling Montenegro Sarkic; Vukcevic, Savic, Vujacic, Radunovic; Jovocic, Jankovic, Osmajic, Tomasevic; Djurdjevic, Haksabanovic.

Opstelling Oranje Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Malen, Memphis, Danjuma.

Malen is de vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis, die de vaste rechtsbuiten van Oranje is onder Van Gaal. De aanvaller van Borussia Dortmund, die liever op links speelt, krijgt op rechts de voorkeur boven Steven Bergwijn.

Op links gaat de keuze voor Danjuma ten koste van Noa Lang, die vorige maand tegen Gibaltar (6-0) mocht starten. Danjuma maakte toen indruk als invaller en scoorde.

De opstelling van Van Gaal kent verder geen verrassingen. Memphis Depay staat in de spits en het middenveld wordt gevormd door Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.

Achterin krijgt Stefan de Vrij, zoals gebruikelijk onder Van Gaal, de voorkeur boven Matthijs de Ligt. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Daley Blind completeren de achterhoede tegen Montenegro, dat aantreedt zonder Stevan Jovetic. De sterspeler is positief getest op corona. Bij Oranje is geen plek in de wedstrijdselectie voor Marten de Roon. De middenvelder zit als 24e speler op de tribune.

Het Gradski Stadion in Podgorica. Het Gradski Stadion in Podgorica. Foto: Pro Shots

Vijf Oranje-spelers op scherp

Klaassen, Van Dijk en Malen moeten tegen de nummer 73 van de FIFA-ranking geen gele kaart krijgen, want anders zijn ze geschorst voor het duel van dinsdag tegen Noorwegen. Ook bankzitters Ryan Gravenberch en Steven Bergwijn staan op scherp.

Montenegro-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur in het Gradski Stadion in Podgorica en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Het stadion zal slechts gevuld zijn met 2.000 Montenegrijnse supporters en 200 Nederlandse fans. Vanwege de coronamaatregelen en een straf van de UEFA mag maar een klein deel van de capaciteit van 12.400 benut worden.

Als Oranje wint van Montenegro dan is het zeker van WK-deelname volgend jaar in Qatar, omdat concurrent Noorwegen eerder op de avond thuis tegen Letland niet verder kwam dan 0-0.