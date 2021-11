Giovanni van Bronckhorst wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Rangers FC. De Schotse club wil de oud-speler aanstellen als opvolger van de deze week vertrokken Steven Gerrard, melden onder meer De Telegraaf en het AD zaterdag.

Nederlandse en ook Schotse media melden dat er dit weekend al gesprekken gepland staan tussen Rangers en Van Bronckhorst. Volgens het AD wil de 106-voudig international van Oranje zelf ook graag terugkeren bij de club waarmee hij tussen 1998 en 2001 als speler twee keer landskampioen werd.

Rangers moet op zoek naar een nieuwe trainer door het abrupte vertrek van Gerrard. De Liverpool-icoon was vanaf 2018 trainer van de Schotse topclub, maar hij tekende deze week een contract bij Premier League-club Aston Villa. Daar volgt hij de ontslagen Dean Smith op.

Voor Van Bronckhorst zou een terugkeer bij Rangers het einde van zijn sabbatical betekenen. De voormalige linksback, die ook als middenvelder speelde, stopte eind december 2020 bij het Chinese Guangzhou R&F om bij zijn gezin te zijn. Hij zei dat hij geen trek had om in januari alweer aan de slag te gaan.

Giovanni van Bronckhorst was een klein jaar trainer van het Chinese Guangzhou R&F. Foto: ANP

Van Bronckhorst begon bij Feyenoord sterk aan loopbaan

Van Bronckhorst begon zijn loopbaan als hoofdcoach in 2015 bij Feyenoord, de club waar hij eveneens als speler onder contract stond. Onder zijn leiding werden de Rotterdammers in 2017 voor het eerst deze eeuw landskampioen. Daarnaast won Feyenoord twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Na het seizoen 2018/2019 besloot Van Bronckhorst te vertrekken bij Feyenoord. In januari 2020 tekende hij in China, waar hij amper een jaar later dus weer vertrok. De Rotterdammer won geen prijzen met Guangzhou R&F.

In Schotland is de kans groter dat Van Bronckhorst weer een prijs aan zijn erelijst toe kan voegen. Rangers gaat in de competitie aan kop met dertig punten - vier meer dan naaste belager Celtic - en speelt volgende week tegen Hibernian in de halve finales van de Premier Sports Cup.

De 55-voudig kampioen van Schotland heeft daarnaast nog zicht op overwintering in de Europa League (of de Conference League). Rangers staat momenteel derde in een poule met het Olympique Lyon van Peter Bosz, Sparta Praag en Brøndby IF.