Argentinië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een belangrijke stap gezet naar kwalificatie voor het WK 2022. Met Lionel Messi als invaller was de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni nipt te sterk voor Uruguay.

Ángel Di María zorgde al na zeven minuten op schitterende wijze voor de enige treffer van de wedstrijd in Montevideo. De 33-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain had weinig tijd en ruimte om uit te halen, maar krulde de bal fraai in de verre hoek.

Messi kwam pas in de 76e minuut het veld in voor Giovani Lo Celso. Zijn reserverol was opvallend, omdat bondscoach Lionel Scaloni in de aanloop naar het WK-kwalificatieduel benadrukte dat zijn sterspeler fit genoeg zou zijn om te starten. PSG-voorzitter Leonardo sprak vooraf zijn zorgen uit over het drukke schema van Messi.

Ook Ajax-verdedigers Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez begonnen op de bank, maar in tegenstelling tot Messi kregen zij geen speeltijd tegen Uruguay. Bij de thuisploeg deed Luis Suárez de hele wedstrijd mee.

Argentinië is al zo goed als zeker van deelname aan het WK. De tweevoudig wereldkampioen staat met 28 punten stevig op de tweede plek in de poule van tien. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Brazilië verzekerde zich eerder deze week als eerste land uit Zuid-Amerika van deelname. Argentinië en Brazilië spelen in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) tegen elkaar.