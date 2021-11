Italië en Zwitserland staan maandag voor een zenuwslopende ontknoping in de strijd om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. In een onderlinge confrontatie in Rome werd het vrijdag 1-1, waardoor beide teams met evenveel punten de laatste wedstrijd van de groepsfase ingaan. Engeland is na de 5-0-zege op Albanië zo goed als zeker van het WK.

Italië kende een slechte start in Rome, want na elf minuten kwam de regerend Europees kampioen op achterstand tegen Zwitserland. Silvan Widmer bekroonde een counter van de Zwitsers met een kiezelhard schot in de bovenhoek.

Nog voor rust repareerde Italië de schade. Giovanni Di Lorenzo kopte een indirecte vrije trap van Lorenzo Insigne tegen de touwen, nadat de Zwitserse doelman Yann Sommer volledig misgreep. In de absolute slotfase kreeg Jorginho een opgelegde kans op de 2-1, maar hij schoot uit een strafschop hoog over. Vervolgens miste Zwitserland in de blessuretijd voor een leeg doel.

Door het gelijkspel in Rome gaan Italië en Zwitserland komende maandag met vijftien punten hun laatste groepsduel in. Omdat bij een gelijke stand het doelsaldo de doorslag geeft, heeft de ploeg van bondscoach Roberto Mancini de beste papieren voor het enige rechtstreekse ticket voor het mondiale eindtoernooi. Het verschil is echter klein (+11 om +9).

Italië gaat maandag op bezoek bij nummer drie Noord-Ierland, dat ondanks de 1-0-zege op Litouwen al uitgeschakeld is in de strijd om WK-plaatsing. Zwitserland ontvangt het eveneens uitgeschakelde Bulgarije.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer twee gaat naar de play-offs, die uit drie groepen van vier landen bestaat. Na een halve finale en een finale gaat de winnaar van de play-offs naar het WK.

Stand in groep C 1. Italië 7-15 (+11)

2. Zwitserland 7-15 (+9)

3. Noord-Ierland 7-8 (-1)

4. Bulgarije 7-8 (-4)

5. Litouwen 8-3 (-15)

Jorginho schoot de strafschop in de slotfase hoog over. Jorginho schoot de strafschop in de slotfase hoog over. Foto: AP

Engeland zo goed als zeker van WK

Engeland zette een grote stap naar het WK door op Wembley met 5-0 te winnen van Albanië. De eindstand was al bij rust bereikt. Harry Kane voltooide een hattrick, terwijl Harry Maguire en Jordan Henderson de andere doelpunten voor hun rekening maken.

Door de royale overwinning heeft koploper Engeland een voorsprong van drie punten op nummer twee Polen, dat met 1-4 won bij Andorra. Bij de Polen was Robert Lewandowski twee keer trefzeker.

Engeland gaat maandag op bezoek bij hekkensluiter San Marino, dat nog geen punt pakte in groep I en slechts één keer scoorde in negen duels. Voor Polen wacht een thuiswedstrijd tegen het eveneens uitgeschakelde Hongarije. Engeland is al zeker van minstens de play-offs.

In groep F verzekerde Schotland zich van de play-offs door met 0-2 te winnen van Moldavië. Denemarken, dat al zeker was van het WK, incasseerde tegen Faeröer het eerste doelpunt van de WK-kwalificatiereeks. De Denen wonnen echter wel met 3-1. Oostenrijk-Israël eindigde in een spectaculaire 4-2.

Stand in groep I 1. Engeland 9-23 (+26)

2. Polen 9-20 (+20)

3. Albanië 9-15 (-1)

4. Hongarije 9-14 (+5)

5. Andorra 9-6 (-15)

6. San Marino 9-0 (-35)

Harry Kane was met een loepzuivere hattrick de gevierde man bij Engeland. Harry Kane was met een loepzuivere hattrick de gevierde man bij Engeland. Foto: Reuters

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie