Feyenoord heeft vrijdag in ieder geval voor twee dagen de koppositie veroverd in de Eredivisie Vrouwen. De Rotterdammers wonnen in Friesland met 0-1 van sc Heerenveen.

Samantha van Diemen was de matchwinner op Sportpark Skoatterwâld. De negentienjarige verdediger van Feyenoord tekende in de 51e minuut uit een vrije trap van Romée van de Lavoir voor de enige goal van de wedstrijd.

Feyenoord heeft twee punten voorsprong op nummer twee Ajax. De ploeg uit Amsterdam, die vorig weekend de koppositie overnam door een 5-1-zege op PSV, gaat zondag nog op bezoek bij FC Twente.

Nummer vijf PEC Zwolle leed vrijdag zijn derde nederlaag op rij. De voormalige koploper boog met 2-1 voor hekkensluiter Excelsior. Nikki Ridder maakte in de 93e minuut de winnende treffer op Woudestein.

ADO Den Haag boekte zijn derde zege van het seizoen. De nummer zes van de ranglijst rekende in eigen huis af met VV Alkmaar: 3-1. Jolina Amani scoorde twee keer voor ADO.

