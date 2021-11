Dani Alves keert na ruim vijf jaar terug bij FC Barcelona. De Spaanse grootmacht heeft de Braziliaanse vleugelverdediger, die al acht succesvolle jaren in Camp Nou achter de rug heeft, tot het einde van het seizoen vastgelegd.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

De 38-jarige Alves zat zonder club nadat hij bijna twee maanden geleden transfervrij was vertrokken bij het Braziliaanse São Paulo. Daardoor hoeft FC Barcelona geen transfersom voor hem te betalen. Omdat hij nog in september voor São Paulo speelde, mag hij pas in januari uitkomen voor FC Barcelona.

Alves wordt bij Barcelona herenigd met Xavi, die vorige week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. Alves speelde van 2008 tot 2016 met Xavi samen bij FC Barcelona en beleefde met zes landstitels en drie Champions League-titels een bijzonder succesvolle periode in Camp Nou.

Alves werd in 2008 voor 35,5 miljoen euro overgenomen van Sevilla en was vanaf zijn komst een belangrijke schakel in de succesformatie van onder anderen coach Josep Guardiola. Hij speelde 391 duels voor de 26-voudig landskampioen, waarin hij 21 keer scoorde en 101 assists gaf.

Dani Alves wordt bij FC Barcelona herenigd met Xavi, die de ontslagen Ronald Koeman is opgevolgd. Dani Alves wordt bij FC Barcelona herenigd met Xavi, die de ontslagen Ronald Koeman is opgevolgd. Foto: Getty Images

Komst Alves is slecht nieuws voor Dest

Na acht jaar in Barcelona vertrok Alves in 2016 naar Juventus, waarna hij nog voor Paris Saint-Germain en São Paulo speelde. Met 43 titels is hij in het bezit van het wereldrecord van meeste prijzen. Afgelopen zomer werd hij met Brazilië olympisch kampioen in Tokio.

De komst van Alves is waarschijnlijk slecht nieuws voor Sergiño Dest. De oud-Ajacied speelde dit seizoen al verschillende keren als rechtsback, al werd hij ook een paar keer als rechtsbuiten gebruikt.

FC Barcelona kan wel een nieuwe impuls gebruiken. De Spaanse grootmacht is afgezakt naar de negende plaats in La Liga. Bovendien zijn maar liefst elf spelers geblesseerd, onder wie verdedigers Gerard Piqué, Sergi Roberto, Dest en Eric García.

Bekijk het programma en de stand in La Liga