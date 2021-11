De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen FC Eindhoven en FC Dordrecht van zaterdag is met een half uur vervroegd. De aftrap is nu om 16.00 uur, zodat er nog publiek in het Jan Louwers-stadion welkom is.

Het demissionaire kabinet maakte vrijdag bekend dat met ingang van zaterdag 18.00 uur zeker drie weken lang geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Die maatregel geldt in ieder geval tot 4 december.

Door FC Eindhoven-FC Dordrecht te vervroegen van 16.30 naar 16.00 uur is de wedstrijd klaar voor 18.00 uur. Het is voorlopig het laatste duel met publiek langs de lijn.

FC Eindhoven had zo'n 1.900 kaarten verkocht voor het duel met Dordrecht. "Maar wie weet volgt nu ineens een stormloop omdat het mogelijk voorlopig de laatste wedstrijd met publiek is", aldus een woordvoerder van de Brabantse club eerder op vrijdag.

Zondag blijven de stadions leeg bij de wedstrijden De Graafschap-Telstar, ADO Den Haag-VVV-Venlo en Excelsior-Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap had bijna 10.000 kaarten verkocht, maar De Vijverberg moet leeg blijven.

