Jong Oranje heeft vrijdag zijn derde zege geboekt in de kwalificatiereeks voor het EK van 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won na een 0-1-achterstand met 3-1 van Jong Bulgarije.

De Bulgaarse beloften kwamen in de negentiende minuut met hulp van Kjell Scherpen op voorsprong. De keeper van Brighton & Hove Albion stond te ver voor zijn doellijn en werd bij de eerste paal verrast door een lage voorzet van Martin Minchev, die in een keer in het doel verdween.

Ian Maatsen maakte vijf minuten voor rust de gelijkmaker namens Jong Oranje. De linksback, die door Chelsea verhuurd wordt aan Coventry City, volleerde van dichtbij raak.

Aan het begin van de tweede helft ging de Bulgaarse doelman Damian Hristov in de fout en daarvan profiteerde Joshua Zirkzee. De spits tekende vlak voor tijd uit een penalty ook voor de 3-1. Hij klopte Hristov met een panenka.

Jong Oranje begon in Almere met Daishawn Redan en aanvoerder Zirkzee in de aanval. Van de Looi liet Myron Boadu buiten zijn selectie, omdat de spits van AS Monaco volgens de bondscoach geen goede houding had bij de vorige twee interlandperiodes.

Koploper Jong Zwitserland wint ook

De Nederlandse beloften hebben nu tien punten uit vier wedstrijden en blijven de nummer twee van groep 5 van de EK-kwalificatie. Koploper Jong Zwitserland won vrijdag met 3-0 van Jong Moldavië en heeft drie punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Jong Oranje moet de poule winnen of een van de beste nummers twee zijn om zich rechtstreeks voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië te plaatsen. De ploeg gaat maandag op bezoek bij hekkensluiter Jong Gibraltar (aftrap 14.00 uur)