Bondscoach Louis van Gaal en middenvelder Davy Klaassen benadrukken dat het Nederlands elftal alleen bezig is met de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdagavond tegen Montenegro. De kraker van dinsdag in De Kuip tegen Noorwegen zit niet in de hoofden van de spelers.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Ik moet hier niet over Noorwegen spreken, ik praat over Montenegro", antwoordde Van Gaal steeds toen op de persconferentie van Oranje vrijdag in Podgorica naar het duel met de Noren gevraagd werd.

"De afgelopen dagen hebben we ook alleen over Montenegro gepraat. En over de rol van Stevan Jovetic bijvoorbeeld", vervolgde Van Gaal over de sterspeler van de Montenegrijnen, die vanwege een coronabesmetting is afgehaakt voor het duel in het Podgorica City Stadium. "Na de wedstrijd tegen Montenegro gaan we pas over Noorwegen praten."

"Alle focus is nu op Montenegro", voegde Klaassen daaraan toe. De Ajacied erkende wel dat hij zaterdag tijdens de wedstrijd rekening moet houden met het duel met de Noren, want Klaassen staat op scherp en is bij een volgende gele kaart geschorst. "Natuurlijk zit dat in mijn achterhoofd, al kun je je niet inhouden. Hooguit als de stand het toelaat."

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+8)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (+1)

5. Letland 8-6 (-4)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Louis van Gaal en Davy Klaassen op de persconferentie in Podgorica. Louis van Gaal en Davy Klaassen op de persconferentie in Podgorica. Foto: ANP

'Montenegro heeft uitstekende spelers'

In september noteerde Oranje in het Philips Stadion klinkende cijfers (4-0-zege) tegen Montenegro, dat 74e op de FIFA-ranglijst staat. Maar zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden, ging het volgens Klaassen en Van Gaal niet.

"In de eerste twintig minuten maakten we het veld te klein en hadden we het moeilijk", vertelde Klaassen. "Nu moeten we wel meteen doen wat we hebben afgesproken en dan hebben we een grote kans op winst."

Van Gaal: "Montenegro drukte ons in de thuiswedstrijd in de beginfase in de verdediging. Als je dat kunt, dan kunnen we je onmogelijk onderschatten. Individueel heeft Montenegro uitstekende spelers, maar als team zijn wij beter. Hopelijk scoren we in de eerste helft, anders wordt het moeilijk om Montenegro te verslaan.

Oranje trainde vrijdagavond in het Podgorica City Stadium. Oranje trainde vrijdagavond in het Podgorica City Stadium. Foto: ANP

Malen of Bergwijn vervangt Berghuis

Montenegro tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur in het Podgorica City Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Noorwegen trapt al om 18.00 uur in Oslo af tegen Letland.

Van Gaal heeft de beschikking over een volledig fitte selectie, waardoor een van de 24 selectiespelers op de tribune moet plaatsnemen.

De rechtsbuitenpositie lijkt het enige vraagteken in de basis. Steven Berghuis is geblesseerd en Van Gaal zal kiezen voor Donyell Malen of Steven Bergwijn als vervanger.